Премьер Португалии Кошта заявил о неготовности Евросоюза к расширению

Евросоюз в настоящее время не готов принять в свои ряды новых членов, в частности Украину, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Об этом сообщает издание Portugal Resident.

«Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет «взорваться» из-за новых вступлений», — заявил Кошта.

По его словам, власти ЕС специально формируют у кандидатов в члены ожидания, которые могут не оправдаться и вылиться в «огромную драму в краткосрочной перспективе».

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда подчеркнула, что Киеву и Кишинёву предстоит выполнить «домашнее задание», чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС.

По словам экспертов, стороны среди прочего будут обязаны осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.

В октябре Совет Европы объявил о намерении найти экспертов, которые могли бы оказать Киеву поддержку в вопросах проведения конституционных реформ и изменения избирательного законодательства.