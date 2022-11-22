Премьер Португалии Кошта заявил о неготовности Евросоюза к расширению
Об этом сообщает издание Portugal Resident.
«Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет «взорваться» из-за новых вступлений», — заявил Кошта.
По его словам, власти ЕС специально формируют у кандидатов в члены ожидания, которые могут не оправдаться и вылиться в «огромную драму в краткосрочной перспективе».
23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда подчеркнула, что Киеву и Кишинёву предстоит выполнить «домашнее задание», чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС.
По словам экспертов, стороны среди прочего будут обязаны осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.
В октябре Совет Европы объявил о намерении найти экспертов, которые могли бы оказать Киеву поддержку в вопросах проведения конституционных реформ и изменения избирательного законодательства.