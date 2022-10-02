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Совет Европы ищет консультантов для помощи в проведении реформ на Украине

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Виктория Пенькова
Совет Европы объявил о намерении найти экспертов, которые могли бы оказать Киеву поддержку в вопросах проведения конституционных реформ и изменения избирательного законодательства. Работа специалистов будет коррелировать с европейским проектом, предполагающим среди прочего содействие Верховной раде Украины. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Совет Европы ищет консультантов для помощи в проведении реформ на Украине
  • РИА Новости

Из текста следует, что деятельность будущих специалистов будет разделена на два направления, первое из них — поддержка конституционных и парламентских реформ.

Как отмечается в пояснении к этому пункту, Украина — это «конституционная демократия», на которую было совершено «нападение». 

На этом фоне в тексте говорится о значимости «защиты Украины» — о процессе, который включает в себя, помимо прочего, «защиту конституционной демократии и верховенства права» в стране. А принимая во внимание то, что главным институтом конституционного строя Украины является Верховная рада, именно она «требует всесторонней поддержки со стороны экспертного сообщества и международных партнёров», уточняется в документе.

Так, в задачи отобранных Советом Европы специалистов войдёт работа, которая будет связана с перспективами изменения и совершенствования Конституции Украины, разработкой новых нормативно-правовых актов, предотвращением нарушения демократических принципов в парламентской деятельности и прочим.

Вторым направлением работы подрядчиков станет поддержка реформ в области избирательного законодательства и практики проведения выборов на Украине.

«Уже сейчас необходимо обсуждать, обдумывать, анализировать способы развития избирательного законодательства и практики проведения выборов, которые необходимо реализовать после победы Украины», — отмечается в тендерной документации.

Сделать это, по мнению европейских специалистов, стоит для того, чтобы украинское избирательное право в перспективе отвечало основным принципам и стандартам в том числе Совета Европы и Венецианской комиссии.

На этом направлении экспертам предлагают обратить внимание на вопросы, связанные с обликом избирательной системы Украины после конфликта, с предвыборной агитацией и местными референдумами, на роль соцсетей и интернета в избирательном процессе, на особенности финансирования политических партий и другое.

Бюджет, который Совет Европы планирует выделить на реализацию инициативы не должен превышать €55 тыс.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда подчеркнула, что Киеву и Кишинёву предстоит выполнить «домашнее задание», чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС.

По словам экспертов, стороны среди прочего будут обязаны осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.

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