Глава ЕК считает, что ЕС не будет полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Евросоюз не будет полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.

Об этом она сказала, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.

«Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали: вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза, без вас наш союз не полон», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Саммит лидеров Евросоюза 23 июня согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.