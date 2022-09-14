Глава ЕК считает, что ЕС не будет полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии
- AP
- © Jean-Francois Badias
Об этом она сказала, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.
«Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали: вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза, без вас наш союз не полон», — цитирует чиновницу РИА Новости.
Саммит лидеров Евросоюза 23 июня согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии.
Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.