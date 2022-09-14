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Глава ЕК считает, что ЕС не будет полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Евросоюз не будет полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
Глава ЕК считает, что ЕС не будет полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Об этом она сказала, выступая перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.

«Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали: вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза, без вас наш союз не полон», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Саммит лидеров Евросоюза 23 июня согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

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