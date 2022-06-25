Die Welt: статус кандидата в члены ЕС для Украины является «пустышкой»

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Статус кандидата в члены Европейского союза для Украины является «пустышкой», ни к чему не обязывающей Европу, заявил журналист Кристоф Шильтц в своей статье для немецкой газеты Die Welt.

По мнению автора, предоставленный статус Украине и Молдавии является всего лишь политическим сигналом для людей.

«Но не более того, потому что препятствия практически непреодолимы. Это показывает, каким театром абсурда является весь процесс присоединения», — написал Шильтц.

Он высказал мнение, что ни Украина, ни Молдавия не приблизились к выполнению условий для получения этого статуса.

«По правде говоря, статус кандидата — это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает», — добавил автор статьи.

Он также выразил уверенность, что ни одна из указанных стран не станет членом Европейского союза в ближайшие 10—15 лет.

«И если это в какой-то момент произойдёт, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата — как ткнуть пальцем в небо», — заключил Шильтц.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

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