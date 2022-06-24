Венгрия напомнила о двойных стандартах ЕС из-за непредоставления Грузии статуса кандидата

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает «необъяснимым» и вредным для Европы непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией. Министр добавил, что Будапешту прекрасно известно, что такое двойные стандарты Брюсселя.

«Мы в Венгрии прекрасно знаем, что такое двойные стандарты Брюсселя, что сейчас, к сожалению, испытали и наши грузинские друзья... Наряду с Украиной и Молдавией Грузия тоже должна была вчера получить статус кандидата в члены Евросоюза, но то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы», — написал он в соцсетях по итогам визита в Грузию.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

При этом 22 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте заявил о просьбе Киева не предоставлять Тбилиси статуc кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Гарибашвили, об этом ему сообщили его европейские друзья.