«Стратегическая автономия»: глава Евросовета сообщил о желании ряда стран ЕС быть более независимыми от США

Всё больше европейских лидеров разделяют идею «стратегической автономии» от Соединённых Штатов, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, ЕС не намерен «слепо и систематически» следовать позиции Вашингтона по всем вопросам. Ранее президент Франции отметил, что Европе нужно ограничить степень своей зависимости от США и не втягиваться в кризисы, которые к ЕС не имеют никакого отношения. По мнению французского президента, стратегическая самостоятельность Евросоюза необходима, чтобы европейские государства не превратились в «вассалов» и Европа могла наряду с США и Китаем стать «третьим полюсом». По мнению экспертов, заявления Мишеля и Макрона свидетельствуют, что целому ряду европейских стран надоела зависимость от Вашингтона.

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к «стратегической автономии» от США находит всё больше одобрения у европейских лидеров, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французской телепередаче La Faute à l'Europe. По его словам, хотя Макрон говорил как президент Франции, его позиция отражает существенные перемены во взглядах лидеров Евросоюза.

Комментируя заявление французского президента о необходимости сопротивляться оказываемому на Европу давлению и попыткам вынудить её «следовать за политикой Америки», Мишель отметил, что в этом вопросе Макрон не одинок — его точку зрения разделяют и другие лидеры ЕС.

«По сравнению с тем, что было несколько лет назад, в вопросе стратегической автономии произошёл рывок, — отметил Мишель. — Что касается отношений с США, очевидно, что во мнениях за столом обсуждений Европейского совета могут быть тонкости и нюансы. Некоторые европейские лидеры не стали бы формулировать это точно так же, как Макрон... Однако, на мой взгляд, довольно многие действительно разделяют его точку зрения».

Мишель также заявил, что Евросоюз не готов во всём безусловно поддерживать Соединённые Штаты.

«В контексте союзнических отношений с США действительно есть и сохраняется большая приверженность... альянсу с Соединёнными Штатами. Но если эти союзнические отношения с США подразумевают, что мы будем слепо и систематически следовать их позиции по всем вопросам, то увольте», — сказал Мишель.

«Усугубили зависимость»

На прошлой неделе президент Франции в интервью газете Les Echos по итогам визита в КНР заявил, что Европе следует уменьшить зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по вопросу Тайваня.

«Заинтересованы ли мы в форсировании решения тайваньского вопроса? Нет. Думать, что мы, европейцы, должны в этой теме быть ведомыми и подстраиваться под ритм американцев и слишком острые реакции китайцев, — худший для нас вариант. С какой стати мы должны двигаться в ритме, который задают другие?.. Нам, европейцам, пора очнуться. Приспосабливаться к повестке других сторон во всех регионах мира не наш приоритет», — подчеркнул Макрон.

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Напомним, 7 апреля лидер Франции и глава КНР Си Цзиньпин провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу на юге Китая. Как отмечает американская газета The Hill, этот визит Макрона подчеркнул наличие противоречий в отношениях Соединённых Штатов и Европы. Издание пишет, что контакты на высоком уровне между Парижем и Пекином свидетельствуют о нарастающей напряжённости между ЕС и США в вопросе отношения к китайским властям.

Макрон также признал, что, помимо политического аспекта, Европа зависит от Соединённых Штатов в энергетической области.

«Мы, несомненно, усугубили зависимость от США в сфере энергетики, но это делалось в рамках логики диверсификации — ведь мы слишком сильно зависели от российского газа. На сегодняшний день мы действительно стали больше зависеть от США, Катара и остальных, это факт. Но такая диверсификация была необходима», — пояснил Макрон.

Впрочем, по мнению французского президента, стратегическая самостоятельность ЕС необходима, чтобы европейские государства не превратились в «вассалов» и Европа могла наряду с США и Китаем стать «третьим полюсом».

«Но в логику блокового противостояния мы вступать не хотим», — заявил Макрон.

При этом он выступил против «экстерриториальности доллара».

Президент Франции также объяснил, почему, несмотря на стремление Европы к автономности, её зависимость от Соединённых Штатов сохраняется.

«Главная западня для Европы заключается в том, что, как только ей удастся чётко заявить о собственной стратегической позиции, она окажется втянутой в процесс дестабилизации миропорядка и в различные кризисы, которые вроде бы не имеют к ней отношения, — заявил Макрон. — Наверное, главный парадокс заключается в том, что, как только мы закладываем элементы фундамента настоящей стратегической самостоятельности Европы, мы тут же начинаем идти американским курсом. Такой получается панический рефлекс».

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Лидер Франции подчеркнул, что за стратегическую самостоятельность «должна биться» вся Европа.

«Мы же не хотим во всех важнейших вопросах зависеть от других», — подчеркнул он.

Макрон также напомнил о ситуации вокруг закона США о снижении инфляции, который, как считают в Европе, может привести к её деиндустриализации. Ранее французский лидер заявлял о «европейском надлежащем ответе» на эту инициативу Соединённых Штатов, которая подразумевает применение инструментов, позволяющих «консолидировать и развить большее число проектов в сфере производства».

«Ряду стран Евросоюза это надоело»

По мнению экспертов, заявления Мишеля и Макрона свидетельствуют, что ряду европейских стран «надоела зависимость» ЕС от США.

«Евросоюз находится в подчинённом положении по отношению к Соединённым Штатам, и в последние годы ситуация существенно ухудшилась. Эта зависимость имеет комплексный характер и особенно стала очевидной после того, как ЕС потерял энергетическую суверенность из-за спланированного теракта на «Северных потоках», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, Вашингтон лишил страны ЕС субъектности и это понимают все, в том числе европейские политики.

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«Слова главы Евросовета и французского лидера подтверждают, что есть европейские страны, которые тяготятся зависимостью от США. Они хотят вести хотя бы отчасти независимую политику», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с RT отметил, что высказывания президента Франции стали «довольно неожиданными».

«Мы помним, как несколько месяцев назад он летал в США, встречался с Байденом и давал восторженные отзывы о встрече с американским президентом. Сейчас же мы видим очень необычные для французского лидера заявления. Они могут быть нацелены в первую очередь на внутреннюю аудиторию, потому что у Макрона под ногами буквально горит земля. Французский президент пытается найти какую-то политическую повестку для внутреннего потребления, чтобы отвлечь недовольную публику от протестов и других проблем», — сказал эксперт.

Как пояснил Камкин, у этих заявлений есть и внешнеполитическая задача — Макрон пытается «пробиться в лидеры ЕС».

«Он явно метит на то, чтобы стать вторым де Голлем, но насколько это у него получится — вопрос открытый. Макрон хочет создать себе имидж сильного, независимого политика на фоне протестного движения внутри Франции, поэтому полностью всерьёз его слова воспринимать не стоит», — считает аналитик.

AP

© Julien de Rosa, Pool

Однако, как полагает Шаповалов, Соединённые Штаты не будут терпеть «такой бунт на корабле» даже на уровне риторики и станут наводить порядок «среди своих сателлитов».