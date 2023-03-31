Эхо санкций: инфляция в еврозоне почти вдвое превысила российскую
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В марте 2023-го уровень годовой инфляции в еврозоне опустился с февральских 8,5 до 6,9%, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные оценки статистической службы Европейского союза.
По данным организации, рост потребительских цен на товары и услуги в Европе замедляется пятый месяц подряд. Тем не менее инфляция в регионе всё ещё в 3,5 раза превышает целевую отметку властей (2%) и на сегодняшний день почти вдвое превзошла аналогичный показатель в России.
Как подсчитали в Минэкономразвития РФ, по состоянию на 27 марта годовая инфляция в России замедлилась до 4,3%. Причём по итогам всего месяца значение должно опуститься ниже целевого уровня 4%, о чём ранее заявил президент страны Владимир Путин.
«Для сравнения, конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить, и наших партнёров... Вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», — рассказал Путин 16 марта на съезде РСПП.
- РИА Новости
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По данным Евростата, среди государств еврозоны самые низкие уровни годовой инфляции зафиксированы в Испании и Люксембурге — 3,1 и 3% соответственно. Между тем в Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Нидерландах, Португалии, Франции и Финляндии показатель варьируется от 4,5 до 8%, а в Австрии, Италии, Словении и Хорватии — от 8,2 до 10,5%.
Наиболее высокие темпы роста цен сохраняются в странах Прибалтики: в Литве значение составляет 15,2%, в Эстонии — 15,6%, а в Латвии — 17,3%.
Возвращение к цели
Отметим, что в России инфляция вернулась к целевому показателю после прошлогоднего ажиотажного скачка. Тогда беспрецедентные санкции Запада спровоцировали эмоциональную реакцию финансового рынка и рядовых граждан, что в итоге привело к резкому удорожанию многих товаров и услуг. Так, если в начале 2022-го годовой рост потребительских цен в стране составлял 8,4%, то уже в апреле значение поднималось до 17,8% — впервые за последние 20 лет.
Для нормализации обстановки правительство приняло ряд антикризисных мер, а Центробанк более чем в два раза поднял ключевую ставку (с 9,5% до рекордных 20% годовых). Спустя некоторое время действия властей позволили замедлить рост цен.
Так, уже летом инфляция в России опустилась ниже 15%, а по итогам года составила порядка 11,9% и в дальнейшем продолжила замедляться. По мере снижения ценового давления ЦБ стал постепенно опускать и ключевую ставку. В июне регулятор вернул её к досанкционному уровню 9,5%, а позже довёл до 7,5% годовых.
«Высокая устойчивость российской экономики к санкциям связана с несколькими факторами. Это, например, благоприятное положение дел на рынке энергоносителей, проводимая с 2014 года подготовка к санкционному блицкригу, а также успешные действия правительства и ЦБ. С помощью укрепления рубля власти смогли сбить инфляцию, а позже снизить процентные ставки и повысить адаптивность экономики в целом», — рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.
Себе дороже
Европа, в свою очередь, также столкнулась с рекордным разгоном инфляции именно после введённых в отношении Москвы санкций. В частности, отказ от российских энергоресурсов привёл к дефициту энергосырья в странах ЕС и, как следствие, к ажиотажному росту цен на углеводороды в первой половине года.
Удорожание энергии обернулось ещё более серьёзным повышением стоимости товаров и услуг, которые стали расти в цене ещё во время пандемии коронавируса. В результате, если в конце 2021 года инфляция в еврозоне составляла 5%, то осенью 2022-го значение в определённый момент поднималось до 10,6% — максимального уровня за всю историю.
«После отказа от дешёвого российского топлива Европа заменила его намного более дорогим сырьём из других стран. На потребительских ценах также сказывается дефицит китайских компонентов, материалов и комплектующих, поскольку логистические цепочки были нарушены из-за пандемии и локдаунов в КНР. Кроме того, высокой остаётся стоимость удобрений и кормов для животных, в результате чего серьёзного снижения продовольственной инфляции в Европе пока не видно», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
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Помимо этого, как отметил Алексей Фёдоров, в пользу ускорения инфляции сыграли меры властей еврозоны по борьбе с последствиями COVID-19. Так, для поддержки экономики региона в период пандемии Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал активно печатать деньги, которые не были в достаточном объёме обеспечены товарами.
«Таким образом европейское руководство пыталось победить коронакризис. Однако в конечном итоге ЕЦБ создал инфляционного монстра, с которым не получается справиться до сих пор», — добавил Фёдоров.
Для обуздания высокой инфляции Европейский центробанк, как и российский регулятор, решил перейти к повышению процентной ставки. Хотя ранее на протяжении длительного периода ЕЦБ удерживал планку около нулевой отметки, в 2022-м началось её резкое повышение.
Всего за последний год базовую ставку в еврозоне подняли уже шесть раз, и сейчас она составляет 3,5% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008-го.
Поясним, что традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.
Поскольку темп роста потребительских цен в еврозоне уже стал замедляться, но всё ещё заметно превышает цель, ЕЦБ намерен продолжить повышение ставки в ближайшее время. Впрочем, как полагают специалисты, такие действия европейского регулятора становятся всё более рискованными для экономики региона.
Меж двух огней
По словам Алексея Фёдорова, за долгие годы сверхнизких процентных ставок в Европе накопилось большое число предприятий, не рентабельных при нормальных денежно-кредитных условиях. В этой связи дальнейшее ужесточение монетарной политики ЕЦБ рискует обернуться трудностями для целого ряда компаний. Причём аналогичная проблема сегодня наблюдается и в США, добавил специалист.
«Европа и Штаты столкнулись с безвыходной ситуацией. Если не вернуть инфляцию к цели в 2%, а стабилизировать её около 3—4%, то ставки всё равно будут слишком высокими, что рано или поздно спровоцирует сильный экономический спад. Причём признание невозможности снижения инфляции может подорвать статус евро и доллара как двух главных резервных валют. Если же всё-таки попытаться вернуть инфляцию к 2% и продолжить агрессивное повышение ставок, это усугубит проблемы финансового сектора», — объяснил Фёдоров.
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Резкое повышение процентных ставок в США для борьбы с инфляцией уже привело к схлопыванию трёх крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти на $331 млрд. Причём первые два входили в топ-30 самых больших финорганизаций Штатов.
Хотя в Вашингтоне заявили о стабильной ситуации в банковском секторе и объявили о масштабных мерах поддержки финансовой системы, новости о крахе нескольких крупных компаний спровоцировали панику среди граждан. Население стало массово снимать деньги со вкладов, а стоимость акций целого ряда финорганизаций резко упала.
Вслед за этим последовал обвал биржевых котировок в Европе. В результате, например, второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse, основанный ещё в 1856 году, оказался на грани банкротства и в итоге был поглощён крупнейшим финансовым холдингом страны UBS.
«В Европе хватает своих проблемных банков, и хотя швейцарские власти хвастаются тем, что проблемный Credit Suisse удалось быстро спасти, это спасение оказалось результатом прямых субсидий из госбюджета, выданных на покупку банка. Хватит ли у Евросоюза средств, чтобы помочь всем своим банкам, у которых потенциально могут возникнуть проблемы из-за высоких процентных ставок, остаётся большим вопросом», — заключила Наталья Мильчакова.