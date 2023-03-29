«Возврат на траекторию роста не должен расслаблять»: Путин призвал усилить положительные тенденции в экономике России

Российская экономика вернулась на траекторию роста, но расслабляться пока ещё рано, считает президент Владимир Путин. По его словам, правительству необходимо усилить и поддержать положительные тенденции, в том числе за счёт достижения технологического, кадрового, а также финансового суверенитета. Причём руководству страны нужно действовать быстро, поскольку введённые Западом санкции по-прежнему представляют угрозу в среднесрочной перспективе, предостерёг российский лидер. Как подчеркнул Путин, ключевым фактором экономического роста должно стать увеличение внутреннего спроса, а главной целью властей — улучшение качества жизни граждан.

С июля 2022 года экономика России начала оправляться от беспрецедентных санкций Запада и сейчас переходит к новой модели роста. Об этом в среду, 29 марта, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

По его словам, сегодня российский бизнес осваивает освободившиеся ниши на внутреннем рынке после ухода ряда западных компаний. В то же время активно развиваются связи Москвы с быстрорастущими экономиками Востока и Юга, добавил глава государства.

«Однако возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить её эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Причём действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — предупредил Путин.

В текущих условиях главным фактором экономического роста должен стать внутренний спрос, считает российский лидер. В этой связи президент поручил кабмину обеспечить устойчивое увеличение потребления в стране, а также внимательно следить за динамикой роста цен.

Предполагается, что уже по итогам марта годовая инфляция в России опустится ниже целевой отметки 4% и в дальнейшем продолжит замедляться. В результате, как полагает Владимир Путин, рост реальных доходов граждан должен будет ускориться.

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«Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики — это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель — чтобы людям жилось лучше», — подчеркнул Путин.

Как отметил глава государства, темпы увеличения заработных плат и реальных доходов населения в целом по стране пока остаются скромными. Тем не менее положительная динамика уже «всё-таки есть», констатировал президент.

«Реальные располагаемые доходы граждан в IV квартале (2022-го. — RT) увеличились на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это всё-таки движение в правильном направлении», — добавил Владимир Путин.

По словам российского лидера, определяющую роль для динамики доходов граждан играет в том числе ситуация в сфере занятости. Согласно оценке Росстата, в январе 2023 года безработица в стране сократилась до 3,6% — самого низкого уровня за весь постсоветский период. Тем не менее, как подчеркнул Путин, ещё не все проблемы на рынке труда окончательно решены.

«В отдельных регионах и населённых пунктах уровень безработицы всё-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах… Как уже говорил, в среднем у нас подрастают реальные доходы, но в отдельных регионах, по отдельным направлениям всё-таки это не так. Жду от коллег здесь более активных действий», — поручил Путин.

Дом правительства РФ

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Наряду с этим президент призвал правительство снимать структурные ограничения в логистике, финансах и подготовке кадров, что пока сдерживает деловую активность в стране. Кроме того, по словам Путина, власти должны обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающей промышленности, особенно в производстве высокотехнологичной продукции, а также восстановить наиболее пострадавшие отрасли, такие как автопром и лесопромышленный комплекс.

Более того, как напомнил Путин, в 2022 году Россия вышла на рекордные объёмы по вводу жилья и ремонту автомобильных дорог. Кабмину и региональным властям необходимо удержать этот темп, подчеркнул глава государства.

Новый уровень

После начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада ввели около 11,5 тыс. различных антироссийских санкций. При этом всего в отношении РФ сегодня действует почти 14,2 тыс. рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года. Впрочем, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

«Бизнес очень быстро адаптировался к санкциям. Компании применили управленческие схемы, и не дали своим предприятиям уйти в минус. Большую роль сыграл Центробанк, который не допустил развала финансовой системы и краха нацвалюты. Также серьёзную помощь экономике оказали меры правительства по поддержке граждан и предпринимателей. В результате экономика упала не так сильно, как изначально ожидалось», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Более того, согласно прогнозу Международного валютного фонда, уже в 2023-м экономика России вернётся на траекторию роста и прибавит около 0,3%. В свою очередь, эксперты ЦБ не исключают увеличения ВВП на 1% в текущем году.

Вместе с тем для достижения качественного экономического роста в условиях санкций стране необходимо отходить от сырьевой модели и активнее развивать производство товаров с более высокой добавленной стоимостью и степенью переработки. Таким мнением с RT поделился аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

«Для нас очень важно воспользоваться открывшимся окном перехода на более высокий уровень развития, на котором экономика будет базироваться не на экспорте сырья, а на обрабатывающей промышленности. Для этого и потребуется обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», — отметил специалист.

Похожей точки зрения придерживается и Георгий Остапкович. Причём, по его мнению, достижение этих целей позволит в дальнейшем обеспечить ощутимый рост реальных доходов населения, а также внутреннего спроса.

«Если экономика растёт, предприятия больше производят, у них увеличивается прибыль, а значит появляются возможности для повышения заработных плат сотрудникам. Одновременно растёт налогооблагаемая база, за счёт которой власти могут наращивать финансовую помощь льготным категориям граждан. В итоге начинают расти доходы, а следовательно, и потребление», — заключил Остапкович.