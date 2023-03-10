Исторический минимум: почему уровень бедности в России опустился до 10,5% по итогам 2022 года

Согласно оценке Росстата, с января по декабрь 2022 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось с 16 млн до 15,3 млн. В результате доля малообеспеченного населения по итогам 12 месяцев опустилась до 10,5% — впервые за весь постсоветский период. Положительную динамику эксперты во многом объясняют ростом материальной поддержки нуждающихся граждан со стороны государства, а также рекордным снижением безработицы. По оценке властей, в 2023 году на социальные расходы планируется направить примерно треть бюджета, что также должно будет позитивно сказаться на уровне бедности. Как может измениться показатель в обозримом будущем — в материале RT.

В 2022 году уровень бедности в России опустился до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 10 марта, данные Федеральной службы государственной статистики.

Согласно подсчётам ведомства, с января по декабрь число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 15,3 млн, или 10,5% жителей страны. Такая доля малообеспеченного населения по итогам года стала самой низкой за весь постсоветский период.

По данным Росстата, ещё в 2021-м в России насчитывалось 16 млн малообеспеченных граждан (11% населения). Причём если в тот момент граница бедности была установлена на отметке 11 908 рублей, то по итогам 2022-го значение выросло до 13 545 рублей.

Параметр «граница бедности» в целом по стране пересматривается каждые три месяца. Показатель рассчитывают на основе прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года с учётом динамики роста цен.

Ранее власти определяли уровень бедности с помощью актуальной величины прожиточного минимума. Между тем с 2021 года Росстат начал использовать новый подход, поскольку изменилась методика расчёта самого ПМ.

Отметим, что бедность в стране непрерывно сокращается уже шесть лет подряд. Причём, по словам российского президента Владимира Путина, в 2022-м положительная тенденция продолжилась даже в условиях роста инфляции и беспрецедентного внешнего давления на экономику.

Количество малоимущих россиян удалось снизить во многом за счёт мер господдержки населения, уверен Путин. Так, например, в 2022 году заработала программа выдачи пособий нуждающимся семьям с детьми до 17 лет. Помимо этого, были дважды проиндексированы пенсии, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, в результате чего увеличился и объём многих социальных выплат.

«Важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определённая позитивная динамика есть. Её нужно сохранить», — подчеркнул глава государства.

Именно сдвиги бюджетной политики «в социальную сторону» способствовали снижению бедности, особенно в регионах. Таким мнением с RT поделился заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В 2022 году мы наблюдали значительные траты бюджетных средств на социальные нужды, включая расходы на региональные программы для населения. Также у нас начинает постепенно восстанавливаться уровень доходов людей. Это ключевые параметры, которые снижают бедность», — пояснил специалист.

Денежный стимул

Как следует из материалов Росстата, в 2022 году объём соцвыплат в России вырос на 1,85 трлн рублей по сравнению с 2021-м и составил около 16,37 трлн рублей. По словам Владимира Путина, в дальнейшем государство продолжит реализовывать масштабные социально-экономические программы и планы, нацеленные в том числе на повышение благосостояния граждан.

«Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть... Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — поручил российский лидер.

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Отметим, что с 1 января 2023-го в России были вновь проиндексированы МРОТ и ПМ, а с 1 февраля увеличился размер материнского капитала и целого ряда других социальных выплат. Помимо этого, с начала текущего года в стране заработало универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и нуждающихся женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности.

Всего в 2023 году власти собираются направить на социальные расходы более трети средств федерального бюджета. Об этом в ноябре заявлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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«Обеспечена поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Найдены дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, городского общественного транспорта и ключевых отраслей экономики», — добавил парламентарий.

Помимо государственных мер поддержки граждан, снижению бедности в стране способствует и общий рост уровня занятости населения. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По данным Росстата, в 2022 году безработица в России снизилась с 4,3 до 3,7%. Более того, уже в январе 2023-го значение опустилось до 3,6% — минимального уровня за всю историю наблюдений.

«Сейчас из России ушли многие иностранные компании, но они освободили нишу для российских организаций, которые сейчас активно создают рабочие места с приличной зарплатой. Бедность, в свою очередь, всегда снижается именно на фоне роста доходов и производительности труда», — рассказал Остапкович.

Реалистичная цель

Ещё в 1992 году доля малоимущего населения в России составляла 33,5%, а в 2000-м — порядка 29%. Таким образом за чертой бедности находился примерно каждый третий житель страны. Впрочем, за прошедшее время долю нуждающихся граждан удалось сократить втрое, а к 2030-му власти планируют снизить показатель её ещё в полтора раза — до 6,5%.

«Плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная», — заявлял президент во время пресс-конференции в 2020 году.

По мнению Александра Абрамова, достижение поставленной цели остаётся сложной, но «вполне реалистичной задачей». Помимо наращивания мер господдержки, намеченных планов можно достичь за счёт дальнейшей индексации соцвыплат по уровню инфляции, активного открытия социальных депозитов банками, а также продления льготных кредитных и ипотечных программ, считает специалист. Похожей оценки придерживается и Георгий Остапкович.

«Добиться таких результатов можно за счёт помощи финансовой со стороны правительства незащищённых слоёв населения с низкими доходами и повышения количества рабочих мест на рынке труда. Главный драйвер роста зарплат — это увеличение экономики. Поэтому для правительства важно добиться устойчивого роста ВВП», — заключил Остапкович.