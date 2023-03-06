«Задача — обеспечить рост заработных плат»: в Госдуму внесли закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

На рассмотрение в Госдуму внесён проект закона об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда в России. В соответствии с поручением президента Владимира Путина предлагается с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ сразу на 18,5% (вместо запланированных ранее 8,5%) — до 19,2 тыс. рублей. По оценке властей, инициатива должна привести к росту заработных плат порядка 7 млн россиян. Одновременно должны увеличиться и суммы пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Более того, как ожидается, в результате нововведений разница между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом вырастет более чем в четыре раза — с нынешних 4 до 17%.

В понедельник, 6 марта, российские депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы проект закона об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

В рамках инициативы предлагается с 1 января 2024 года увеличить МРОТ сразу на 18,5% — до 19 242 рублей. Ранее планировалось проиндексировать показатель на 8,5%.

Идея дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда принадлежит президенту Владимиру Путину. О необходимости такого решения глава государства заявил 21 февраля в своём послании Федеральному собранию.

Как напомнил российский лидер, в 2022 году МРОТ в России был увеличен дважды — суммарно почти на 20%. При этом с 1 января 2023-го значение выросло ещё на 6,3% и сейчас составляет 16 242 рубля. В дальнейшем, по словам Путина, показатель нужно продолжить индексировать, причём темпами выше инфляции.

«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда», — подчеркнул президент.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Уточним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

По предварительным оценкам, запланированное с 2024 года увеличение МРОТ должно привести к росту заработных плат порядка 7 млн россиян. Об этом в комментарии RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Повышение коснётся не только рабочих первого разряда, которые получают оклад в размере МРОТ. Мы полагаем, что индексация повлечёт за собой выравнивание всей зарплатной сетки в целом по стране», — добавила Бессараб.

Похожей точки зрения придерживается директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, намеченная индексация должна спровоцировать волновой эффект на рынке труда.

«Дело в том, что на минималке работают в основном люди с низким уровнем квалификации. Условно, такие сотрудники делают только 10% всей работы, но если поднимать им зарплату, то повышать её нужно и более производительным кадрам, так как они не могут получать одинаково. Для бюджетников в этом смысле никаких проблем нет. Думаю, власти найдут на это деньги. В то же время частному бизнесу, вероятно, будет сложнее реализовать подобную инициативу», — отметил собеседник RT.

Отчасти покрыть издержки на повышение МРОТ компаниям может помочь рост потребительского спроса в экономике. Таким мнением в разговоре с RT поделился президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Для бизнеса в целом ситуация двоякая. С одной стороны, в случае повышения МРОТ предпринимателям придётся больше платить страховых взносов. С другой — повысятся и размеры многих социальных выплат. Это значит, что россияне начнут получать больше денег от государства и, соответственно, смогут больше тратить на покупку товаров и услуг, тем самым поддерживая малый и средний бизнес», — объяснил Калинин.

Уход в отрыв

Отметим, что в соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей. Власти применяют её для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер господдержки, таких как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

В настоящий момент МРОТ превышает сумму ПМ всего на 4%. Впрочем, уже в 2024 году разница должна будет увеличиться до 17%, а в перспективе руководство страны собирается довести её до 30%. Об этом ранее заявлял министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Буквально три-четыре года назад мы с вами жили в условиях того, что минимальный размер оплаты труда был ниже прожиточного минимума. Первый критерий, на который были ориентированы действия правительства, — это доведение МРОТ до уровня ПМ трудоспособного населения. На сегодняшний день эта планка пройдена, мы на ней не останавливаемся, движемся дальше», — отмечал глава Минтруда.

Помимо общего улучшения благосостояния граждан, увеличение разрыва между МРОТ и ПМ направлено на повышение уровня занятости, отметила Светлана Бессараб. По её словам, ранее многим гражданам с низким уровнем квалификации было выгоднее жить на пособия от государства, чем официально трудоустраиваться и получать МРОТ. Сегодня эта ситуация начинает постепенно меняться.

«К примеру, молодая мама без квалификации получала пособие на ребёнка для малоимущей семьи в размере прожиточного минимума. В то же время первый разряд оплаты труда соответствовал МРОТ, и из этой суммы ещё вычитались налоги. В результате при выходе на работу женщина теряла доход, поэтому для избежания подобных ситуаций власти стали увеличивать разрыв. Думаю, в будущем он продолжит расти», — объяснила Бессараб.