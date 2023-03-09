«Дополнительные возможности для граждан»: российские власти обновили условия льготных ипотечных программ

Правительство России по инициативе президента Владимира Путина обновило параметры льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотеки. Теперь участникам всех четырёх госпрограмм разрешат покупать жильё у закрытых паевых инвестиционных фондов. Наряду с этим родители детей с инвалидностью смогут взять кредит на покупку вторички под 6% годовых, если у них в регионе не ведётся строительство многоквартирных домов. Кроме того, участникам СВО и призванным в рамках частичной мобилизации начнут давать отсрочку для регистрации прав на приобретённый или построенный дом в рамках льготной ипотеки. Как ранее отмечал глава государства, улучшение жилищных условий граждан остаётся безусловным приоритетом властей. В этом смысле развитие программ с госучастием играет особую роль, считает российский лидер.

В четверг, 9 марта, правительство России объявило о смягчении условий выдачи субсидируемых кредитов на покупку жилья. Изменения коснулись льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотеки. О необходимости совершенствования этих программ ранее заявлял президент страны Владимир Путин.

«Одним из наших безусловных приоритетов остаётся строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. Здесь особая роль отводится развитию рынка ипотеки, в том числе программам с государственным участием», — подчёркивал Путин.

Теперь участники всех четырёх льготных программ могут оформить заём на покупку готовой недвижимости у закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Как полагают в кабмине, решение даст дополнительные возможности для граждан и застройщиков.

Как рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, российские девелоперы обычно используют ПИФы в качестве альтернативы эскроу-счетам.

Система эскроу заработала в 2019 году и призвана обезопасить сделки на рынке жилья. В рамках этого механизма деньги на покупку недвижимости хранятся на специальном счёте в банке, и застройщик может получить их только после введения объекта в эксплуатацию. Предполагается, что строительные работы исполнитель ведёт за счёт банковских кредитов.

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На этом фоне, по словам Радченко, многие девелоперы стали организовывать закрытые паевые инвестфонды и привлекать деньги не на банковский эскроу-счёт, а на свой. Таким образом, застройщики могут сразу использовать деньги клиентов для возведения домов.

«Сейчас у нас примерно половина построенного жилья не нашла своего покупателя, и часть таких объектов была оформлена именно через ПИФы. Понятно, что спрос на эту недвижимость нужно повышать, чтобы избежать затоваривания рынка. При этом, согласно одобренным властями нововведениям, льготникам будет разрешено покупать у ПИФов только квартиры в готовых объектах. Так что это безопасно, никаких рисков здесь нет», — объяснила собеседница RT.

Наряду с этим правительство разрешило родителям детей с инвалидностью оформлять семейную ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке. Такой возможностью смогут воспользоваться жители регионов, где не ведётся строительство многоквартирных домов.

Как отметила Ирина Радченко, за последние годы на некоторых не очень рентабельных территориях России с невысоким спросом на жильё темпы строительства заметно снизились. Более того, крупные девелоперы также неохотно идут в ряд регионов. В результате сегодня только треть всех субъектов страны может уверенно заявить о постоянном возведении новых домов.

«Поэтому россияне сейчас могут пользоваться льготной ипотекой, по сути, лишь в тех крупных городах, где ведётся строительство. Это дискриминация. Получается, что семьи с детьми-инвалидами лишены возможности купить жильё на льготных условиях только из-за того, что живут в небольшом городе. С этой точки зрения инициативу правительства можно назвать правильной», — добавила эксперт.

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Кроме того, одобренные кабмином нововведения затрагивают участников специальной военной операции и призванных в рамках частичной мобилизации. В рамках льготной ипотеки на строительство или приобретение частного дома им станет доступна отсрочка для регистрации прав на такой объект. В свою очередь, при оформлении дальневосточной ипотеки военные смогут позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу купленного или построенного жилого помещения.

«У тех, кто проходит службу в зоне военных действий, нет возможности заниматься оформлением документов для регистрации прав на жильё по льготной ипотеке. Эти действия, как правило, ограничены по времени. Поэтому важно для данной категории граждан предоставить отсрочку по регистрации, что облегчит процедуры оформления документов», — объяснил RT аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв.

Позитив для заёмщиков

В целом расширение условий льготных ипотечных программ позволит увеличить количество сделок с использованием заёмных средств и оживить российский рынок недвижимости. Таким мнением в беседе с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Как полагает специалист, уже весной выдача жилищных кредитов в стране может увеличиться на 6—8%.

«Прежде всего действия властей положительно отражаются на заёмщиках: граждане могут приобрести квартиру на более выгодных условиях и закрыть один из важнейших вопросов. Одновременно мы можем увидеть и другой положительный эффект — стимулирование строительной отрасли. Льготные программы позволят девелоперам поддерживать спрос на приобретение собственного жилья», — отметил Сигал.

АГН «Москва»

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Напомним, по условиям льготной ипотеки сегодня все жители страны могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 8% годовых. В рамках семейной ипотеки россияне с одним ребёнком, родившимся в 2018 году и позже, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, имеют возможность взять кредит под 6% (5% для Дальневосточного федерального округа при рождении ребёнка с 1 января 2019 года).

Обе программы предусматривают выдачу кредита на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся доме, на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач, коттеджей или таунхаусов. При этом семейная ипотека позволяет купить вторичку жителям ДФО.

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Взять льготную или семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Гражданам можно брать и кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

Программа дальневосточной ипотеки позволяет жителям ДФО оформить жилищный кредит под 2% годовых на сумму не более 6 млн рублей. Эти деньги также можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся доме и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Кроме того, участники программы могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и в моногородах на Дальнем Востоке.

Российские работники IT-сферы при этом могут взять ипотеку под 5% годовых. Для оформления такого кредита в регионах с населением менее 1 млн человек доход специалиста должен превышать 70 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), в более крупных субъектах РФ — 120 тыс. рублей, а в Москве — 150 тыс. рублей.

В первом случае максимальный размер субсидируемого займа составит 9 млн рублей, а в остальных — 18 млн. Деньги можно направить на те же цели, что и по программе льготной ипотеки.

Примечательно, что по условиям программ с господдержкой сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. Разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.