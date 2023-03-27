«Рынок труда стал более комфортным»: с чем связано рекордное снижение безработицы в России

За последние два года число официально зарегистрированных незанятых россиян сократилось более чем в три раза и сейчас составляет около 540 тыс. При этом всего в стране насчитывается порядка 2,7 млн безработных граждан, или 3,6% трудоспособного населения, что стало минимальным уровнем за всю историю наблюдений. Снижение показателя эксперты объясняют действием государственных программ по поддержке рынка труда, оживлением деловой активности в экономике, а также активизацией импортозамещения. Между тем, по словам специалистов, в ряде отраслей сегодня усиливается нехватка кадров. В этих условиях аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение безработицы и более уверенный рост зарплат.

Ситуация на российском рынке труда продолжает постепенно улучшаться. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, за последнюю неделю число работников в простое снизилось на 10 тыс. — до 33 тыс. В свою очередь, количество трудящихся неполное время уменьшилось до 41 тыс.

«Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных за неделю сократилась ещё на 7 тыс. Количество вакансий в центрах занятости составляет 1,6 млн, что превышает число безработных почти в три раза, уровень регистрируемой безработицы — 0,7%», — отметила Голикова.

Как следует из материалов правительства, сегодня в России начитывается примерно 540 тыс. безработных россиян, официально зарегистрированных в центрах занятости. Для сравнения: ещё год назад значение составляло порядка 665 тыс., а в марте 2021-го — 1,75 млн, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

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Наблюдаемое снижение показателя власти связывают с принятыми ранее мерами по поддержке рынка труда. Речь идёт, например, об организации общественных и временных работ, а также мероприятий по стимулированию работодателей к найму отдельных категорий граждан.

«Заключены договоры на участие во временных и оплачиваемых общественных работах 32 тыс. человек, уже приступили к работам более 21 тыс. В регионах продолжается программа по субсидированию найма. Заявки на участие уже подали более 8 тыс. работодателей на 55 тыс. рабочих мест. По результатам трудоустроено 6,6 тыс. человек, что на 1,6 тыс. больше, чем две недели назад», — сообщили в кабмине.

Как подсчитали эксперты Росстата по методике Международной организации труда, в январе 2023 года всего в России насчитывалось около 2,7 млн безработных граждан. Речь идёт примерно о 3,6% трудоспособного населения, что стало самым низким показателем за весь постсоветский период. Причём ещё до пандемии коронавируса значение составляло 4,7%.

Добиться рекордного падения безработицы руководству страны удалось даже на фоне беспрецедентного внешнего давления, о чём ранее заявлял президент Владимир Путин. По его словам, Запад своими санкциями пытался «смять экономику» России, чтобы среди прочего ударить по доходам населения и «заставить страдать» граждан. Тем не менее в конечном итоге этот расчёт не оправдался, подчеркнул глава государства.

«Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе… Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях. Сегодня — в условиях таких больших сложностей со всех сторон — рынок труда стал у нас более комфортным, чем был ранее», — отметил Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля.

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Помимо государственных программ по поддержке занятости, снижению безработицы отчасти способствовали и сами западные санкции. Такую точку зрения в интервью RT выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как пояснила депутат, после решения ряда недружественных стран о прекращении поставок Москве определённых товаров и комплектующих в России активизировалось внутреннее производство. В результате предприятия стали нанимать больше сотрудников.

«Ранее мы просто не выпускали некоторые виды продукции, но сейчас за счёт политики импортозамещения производство растёт, потребность в рабочих местах тоже увеличивается. Думаю, этот тренд будет продолжаться по мере увеличения собственных производственных мощностей», — добавила Бессараб.

В погоне за кадрами

По данным компании S&P Global, в феврале 2023 года сводный индекс деловой активности (PMI) в российском производственном секторе и сфере услуг вырос с январских 49,7 до 53,1 пункта. В последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё в июне 2021-го.

Отметим, что индикатор отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о благоприятной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Восстановление деловой активности отражается и на рынке труда. Реальные заработные платы продолжают расти по широкому кругу отраслей при исторически минимальном уровне безработицы. Неполная занятость продолжает сокращаться, повышается спрос на работников широкого спектра профессий», — заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции 17 марта.

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В то же время, согласно оценке ЦБ, на фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях сегодня усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях безработица в России, вероятно, будет и дальше сокращаться, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«С точки зрения трудовых ресурсов безработица (прогнозируется в 2023 году. — RT) мизерная — 3,5—3,6%. Я думаю, в этом году она ещё снизится, поскольку людей вовлекают в военные действия и стройку, которая идёт в четырёх новых субъектах. Дефицит рабочей силы есть и будет увеличиваться», — приводит ТАСС слова Клепача.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, если ещё в конце 2021 года на каждого безработного в России приходилось в среднем 2,1 вакансии, то по итогам 2022-го значение выросло до 2,5. Достигнутый показатель стал максимальным за последние 17 лет.

«Стоит отметить, что большинство предприятий на данный момент решили вопросы кадрового голода. Тем не менее в трудодефицитных секторах проблема всё ещё стоит довольно остро. Это, например, лёгкая промышленность, машиностроение, пищевое производство и ВПК», — отметила в разговоре с RT доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По её мнению, наблюдаемая в ряде отраслей нехватка кадров может привести к более уверенному росту заработных плат. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, в условиях растущей внутренней конкуренции ряд предприятий действительно могут начать предлагать более выгодные финансовые условия работы квалифицированным сотрудникам. Вместе с тем для борьбы с дефицитом рабочей силы руководству страны необходимо активнее заняться подготовкой нужных кадров.

«Дело в том, что простых рабочих у нас много, а вот высококвалифицированных кадров не хватает. Особенно это касается наукоёмких областей, где ранее мы в основном полагались на иностранных партнёров. Сейчас важны инвестиции в человеческий капитал. Властям нужно определиться, какая экономика будет в стране в ближайшие годы, и под эти запросы подготавливать новых специалистов, а также переобучать людей из других сфер», — заключил Остапкович.