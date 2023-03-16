«Позитивные тенденции набирают силу»: Путин заявил о развитии российской экономики по новой модели

Позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, уже в II квартале 2023 года ВВП может показать «существенное увеличение» по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом рост розничного товарооборота способен ускориться до 5%, а инфляция должна опуститься ниже целевой отметки 4%, добавил глава государства. Как отметил Путин, в условиях внешнего давления России удалось компенсировать закрытие западных рынков и нарастить объём внешней торговли благодаря сотрудничеству с быстрорастущими регионами мира. При этом сейчас экономика страны начинает развиваться по новой модели, добавил президент. Теперь главным драйвером должно стать активное импортозамещение в технологической сфере, утверждают эксперты.

Экономика России начинает развиваться по новой модели и приобретает «принципиально иное качество». Об этом в четверг заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как напомнил глава государства, в 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и санкционной войной. На этом фоне в июне экономика страны сократилась сразу на 4,7% в годовом выражении, но уже начиная с июля сумела вернуться в росту.

«За этими достижениями — напряжённая работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов… Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и в II квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — подчеркнул Путин.

По его словам, России удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков и расширить партнёрство с государствами быстрорастущих регионов мира. В результате объём внешней торговли РФ по итогам 2022 года увеличился на 8,1% и составил $850 млрд. При этом экспорт оказался выше импорта на $332 млрд, что примерно на 70% больше, чем в 2021-м.

Одновременно в стране наблюдается оживление потребительского спроса. В этих условиях, по словам российского лидера, уже в апреле розничный товарооборот может выйти на темпы роста не менее 5%.

«На что хотел бы обратить внимание. Речь идёт не о каком-то случайном всплеске… Внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного роста. В его основе — стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции», — объяснил российский лидер.

Как отметил президент, к середине марта годовая инфляция в России уже замедлилась до 7,6% (по сравнению с 11,9% в конце 2022-го). Причём уже в начале апреля показатель может опуститься ниже целевого уровня 4%, не исключил глава государства.

«Это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить, и наших партнёров… Вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», — отметил Владимир Путин.

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© Сергей Бобылёв/ТАСС

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы сейчас действует уже почти 14,2 тыс. рестрикций (11,5 тыс. из них были введены с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

На фоне действий западных государств изначально многие специалисты прогнозировали обвал экономики России более чем на 10% в 2022 году. Впрочем, реальный спад валового внутреннего продукта по итогам всех 12 месяцев составил лишь 2,1%, что оказалось даже меньше, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, согласно прогнозу Международного валютного фонда, уже в 2023-м российский ВВП может прибавить порядка 0,3%, а эксперты Центрального банка не исключают рост на 1%. Во многом таких результатов удалось добиться за счёт ответственной макроэкономической политики последних лет. Об этом ранее в интервью RT рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас была взвешенная политика в области расходов и дефицита бюджета… Также у России низкий госдолг, который на начало текущего года составил 15,1% ВВП. Это наше преимущество… Мы создали и независимую систему финансовых транзакций и функционирования финрынка в целом… Поэтому все решения Запада… абсолютно не повлияли на наши внутренние операции и платежи», — отметил глава Минфина.

Кроме того, определяющую роль для экономики сыграли оперативные меры правительства и ЦБ по нормализации обстановки на финансовом рынке, а также по поддержке граждан и бизнеса. Таким мнением с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, решения властей позволили минимизировать влияние санкций, в то время как предприниматели смогли быстро адаптироваться к шоковой ситуации.

«Что касается обозначенной президентом новой модели развития экономики, то речь идёт примерно о следующем: мы пока во многом опираемся на продажу сырья, в то время как нужно активнее заниматься производством товаров с более высокой добавленной стоимостью и степенью переработки. В первую очередь необходимо сделать акцент на импортозамещении технологичной продукции. Тогда мы сможем получить больше потребителей не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», — объяснил Остапкович.

Своими силами

По словам Владимира Путина, в прошлом году Россия также столкнулась с уходом многих международных компаний. Как отметил президент, западные власти «выкручивали руки» своему бизнесу и вынуждали предпринимателей свернуть работу в РФ. В тот момент многие аналитики прогнозировали пустые полки российских магазинов, дефицит товаров и провал сектора услуг.

Тем не менее «жизнь распорядилась по-другому», констатировал глава государства. По его словам, с заявленными проблемами столкнулись сами западные страны.

«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придётся ехать, потому что уровень урожая у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе… Вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь». Похоже, это самое и происходит», — заявил Путин.

kremlin.ru

© Сергей Бобылёв/ТАСС

При этом, как отметил российский лидер, освободившиеся ниши на российском рынке после ухода европейских и американских конкурентов начали занимать отечественные компании. Аналогичную ситуацию уже можно было наблюдать восемь лет назад, когда Россия занялась импортозамещением в продовольственном секторе, что привело к бурному росту агропромышленного комплекса, напомнил Путин.

«Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения ещё больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровён час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация, без преувеличения, уникальная для многих наших компаний. Своевременное инвестиционное решение сегодня, безусловно, сторицей окупится завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров и так далее», — добавил президент.

По словам Антона Силуанова, сегодня многие ушедшие иностранные компании вынуждены сокращать производство и увольнять сотрудников. Россия тем временем уже начала активно вкладывать деньги в собственные компетенции, которые прежде приобретались за рубежом. В частности, речь идёт о производстве электроники, а также продукции для автомобильной, авиационной и машиностроительной отрасли.

«То есть (это. — RT) все те такие критические технологии, в которых мы ориентировались на наших западных партнёров. Сейчас такого доверия к Западу уже нет, а значит, нужно развивать их самим. Всё это мы уже проходили… До 2014 года на полках наших магазинов была в основном импортная продовольственная продукция, а сейчас наша. То же самое будет и с промышленными товарами. Просто для этого нужно больше времени», — подчёркивал ранее министр.