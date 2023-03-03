Деловое оживление: чем вызван рекордный за полтора года рост активности в промышленности и сфере услуг России

В феврале деловая активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг России выросла до максимального уровня с середины 2021 года. Об этом говорится в исследовании компании S&P Global. Эксперты связывают это с увеличением числа госзаказов для компаний, а также наращиванием поддержи бизнеса со стороны властей. Поводом для оптимизма предпринимателей стало и общее улучшение ситуации в экономике страны, уверены специалисты. В 2022 году на фоне беспрецедентных западных санкций объём российского ВВП сократился лишь на 2,1% на фоне прогнозов о двузначных темпах падения. Более того, уже в 2023-м показатель может вернуться к росту, не исключают аналитики.

В России зафиксирован максимальный за последние полтора года рост деловой активности в экономике. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 3 марта, исследовании компании S&P Global.

По данным организации, в феврале 2023 года сводный индекс PMI в российской обрабатывающей промышленности и сфере услуг вырос с январских 49,7 до 53,1 пункта. В последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё в июне 2021-го.

Отметим, что индикатор отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Последние данные указывают на существенное наращивание деловой активности в частном секторе… Положительная динамика обусловлена усилением спроса: рост числа новых заказов отмечают и производители товаров, и поставщики услуг. Данное наращивание по-прежнему проистекало из внутреннего спроса, в то время как число новых экспортных заказов продолжило снижаться», — говорится в докладе.

Наблюдаемый рост потребления товаров и услуг в России во многом связан с действиями руководства страны. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, в конце 2022 — начале 2023 года власти начали тратить больше денег на финансирование различных экономических проектов. Таким образом государство поддержало высокий спрос на промышленную продукцию. Именно это, как полагает Абрамов, стало «главным поводом для оптимизма» бизнеса.

«Рост в сфере услуг тоже по большей части обусловлен спросом со стороны государства. Частные потребители, в свою очередь, также были активны. Между тем возросшие траты граждан на покупку товаров и услуг в основном объясняются большими бюджетными расходами правительства на поддержку населения», — добавил собеседник RT.

Напомним, в 2022 году на фоне резко ускорившейся инфляции в России был увеличен ряд социальных выплат. Это позволило минимизировать последствия роста цен для россиян, о чём в интервью RT заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

Помимо этого, как отметил глава Минфина, в условиях западных санкций власти активизировали программу импортозамещения и нарастили помощь бизнесу. В частности, речь идёт о субсидируемых процентных ставках по кредитам для компаний, об отсрочке по страховым взносам на сумму около 1 трлн рублей, а также о выдаче займов под госгарантию.

«Мы начали развивать собственные компетенции. Бюджет и наши государственные компании в прошлом году практически не меняли свои производственные и инвестиционные планы. Мы почти не сократили инфраструктурные инвестиционные программы. Кроме того, государство с помощью различных мер всячески поддерживало стремление бизнеса к инвестированию», — рассказал Силуанов.

Антон Силуанов — о развитии импортозамещения в России

Увеличение числа госзаказов и бюджетных вложений сыграло важную роль для обрабатывающей промышленности России, считает аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв. Кроме того, по мнению эксперта, настроения бизнеса улучшились и на фоне общей нормализации обстановки в экономике.

«Прежде всего постепенно уменьшаются прошлые опасения о сильном экономическом провале. Реальность оказалась относительно лучше предыдущих ожиданий», — отметил Ковалёв в беседе с RT.

Примечательно, что ещё прошлой весной, после введения Западом беспрецедентных ограничений против Москвы, ряд экспертов прогнозировали обвал российской экономики более чем на 10% в 2022 году. Впрочем, реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%), констатировал Антон Силуанов.

«Действительно, прошлый год был непростым для экономики нашей страны. Многие аналитики оценивали влияние ограничений и санкций по-разному. Тем не менее принятые государством меры разочаровали тех, кто предрекал нам двузначные темпы падения ВВП», — подчеркнул министр.

Более того, по данным Минэкономразвития РФ, в начале 2023 года экономическое восстановление в стране продолжилось и темпы снижения ВВП дополнительно замедлились. Причём многие специалисты сейчас ожидают возвращения к положительной динамике по итогам года.

Так, например, в Международном валютном фонде прогнозируют увеличение валового внутреннего продукта России на 0,3%, а в Центробанке не исключают роста показателя на 1%. По мнению Александра Абрамова, подобные значения являются достижимыми.

«Действительно, в 2023 году мы можем выйти на околонулевой рост. То есть спада уже явно не будет, хотя и бурного роста пока тоже не предвидится. В дальнейшем многое будет зависеть от того, как будут реализовываться те крупные инфраструктурные проекты, которые были ранее намечены. Основным драйвером роста выступают расходы государства и инвестиционные вложения крупных госкомпаний», — заключил Александр Абрамов.