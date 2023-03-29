Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни в России
- РИА Новости
В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции он отметил, что продолжительность жизни в России выросла.
Ранее сообщалось, что в России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2022 года рекордно увеличилась до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м.
В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.