Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни в России

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Президент России Владимир Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни в стране.
Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни в России
  • РИА Новости

В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции он отметил, что продолжительность жизни в России выросла.

Ранее сообщалось, что в России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2022 года рекордно увеличилась до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м.

В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.

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