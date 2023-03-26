РБК: Росстат зафиксировал рост продолжительности жизни в России на 2,66 года

В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2022 года рекордно увеличилась до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Издание отмечает, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса.

В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.

В феврале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года, а также снижении младенческой смертности.