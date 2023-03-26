Узнать больше

РБК: Росстат зафиксировал рост продолжительности жизни в России на 2,66 года

Короткая ссылка
В России ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2022 года рекордно увеличилась до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м.
РБК: Росстат зафиксировал рост продолжительности жизни в России на 2,66 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Издание отмечает, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса.

В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.

В феврале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года, а также снижении младенческой смертности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить