РБК: Росстат зафиксировал рост продолжительности жизни в России на 2,66 года
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Издание отмечает, что это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса.
В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.
В феврале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года, а также снижении младенческой смертности.