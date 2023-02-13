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Голикова заявила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года, а также снижении младенческой смертности.
Голикова заявила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года
  • Gettyimages.ru

«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность», — цитирует её РИА Новости.

В декабре Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти завершат оценку действующих мер по поддержке демографии и выработают новые меры к февралю 2023 года.

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