Голикова заявила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,6 года, а также снижении младенческой смертности.

«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность», — цитирует её РИА Новости.

В декабре Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти завершат оценку действующих мер по поддержке демографии и выработают новые меры к февралю 2023 года.