Путин заявил, что санкции ещё могут оказать негативное влияние на российскую экономику

Президент России Владимир Путин допустил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны.

«Введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — сказал он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, в связи с этим необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса.

Он также отметил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.