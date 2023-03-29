Путин заявил, что санкции ещё могут оказать негативное влияние на российскую экономику

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Президент России Владимир Путин допустил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны.
Путин заявил, что санкции ещё могут оказать негативное влияние на российскую экономику
  • РИА Новости

«Введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — сказал он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, в связи с этим необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса.

Он также отметил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.

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