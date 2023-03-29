Путин: экономика России демонстрирует позитивную динамику

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Российский президент Владимир Путин заявил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.

«Российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. В том числе благодаря освоению бизнесом освободившихся ниш западных компаний на нашем рынке, а также благодаря развитию связей с быстрорастущими странами востока и юга», — сказал он.

Вместе с этим он призвал не расслабляться, усиливать положительные тенденции и повышать эффективность российской экономики.

Ранее правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.

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