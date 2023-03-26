Правительство России одобрило законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах

Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в решении кабмина.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах России.

В декабре Федеральная налоговая служба (ФНС) России досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о компаниях из реестров ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.