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Правительство России одобрило законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах

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Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.
Правительство России одобрило законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в решении кабмина.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах России.

В декабре Федеральная налоговая служба (ФНС) России досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о компаниях из реестров ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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