ФНС досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о бизнесе с новых территорий России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о компаниях из реестров ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Сведения о юридических лицах, находящихся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, в беззаявительном порядке на месяц раньше срока внесены в ЕГРЮЛ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ЕГРЮЛ перенесены сведения о более чем 30 тыс. компаний.

«Теперь эти организации полностью оформлены в российском правовом поле, а значит, все хозяйствующие субъекты получили необходимые для ведения бизнеса реквизиты», — поясняет ФНС.

Ранее Минфин России заявил, что налоговые уведомления с 2024 года можно будет получать через «Госуслуги».