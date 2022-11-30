Минфин: налоговые уведомления с 2024 года можно будет получать через «Госуслуги»

Налоговые уведомления с 1 января 2024 года можно будет получать через личный кабинет на портале госуслуг.

Об этом сообщает Минфин России.

«Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале госуслуг без их направления по почте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя.

Ранее стало известно, что российский Центробанк и правительство России рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков рассказал в беседе с RT о правилах уплаты имущественных налогов.