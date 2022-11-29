Специалист Кулаков напомнил о необходимости уплатить имущественные налоги до 1 декабря

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков рассказал в беседе с RT о правилах уплаты имущественных налогов.

«1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Напомним, что сумма налога на недвижимое имущество исчисляется как процент от кадастровой стоимости объектов недвижимости — комнат, квартир, домов, дач, гаражей», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что для расчёта налога сегодня применяются следующие ставки: 0,1% от жилой недвижимости или гаража, 0,5% от стоимости всего остального и 2%, если объект дороже 300 млн рублей.

«В ряде регионов для расчёта налога будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки недвижимости и земли, которая прошла в 2021 году»,— подчеркнул он.

При этом независимо от её результатов на налоге за жилые помещения это отразится незначительно, добавил собеседник RT.

Кулаков также отметил, что законом запрещено повышать имущественный налог для физических лиц более чем на 10% в год.

«Кроме того, надо помнить, что льготы по налогу на имущество имеют многодетные семьи, военнослужащие, инвалиды, предпенсионеры и пенсионеры и ещё ряд категорий граждан», — заявил эксперт.

Как объяснил Кулаков, льгота не предоставляется автоматически: для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением на её получение и с документами, подтверждающими основания для неё.

«Льгота применяется в отношении одной квартиры, одного гаража и одного дома. Если в собственности гражданина несколько объектов недвижимости одного типа, то льгота будет применяться только в отношении одного, предварительно выбранного им. А вот налоговый вычет, на который имеют право все граждане, должен учитываться при расчёте налога», — заявил специалист.

По его словам, несвоевременная уплата или неуплата налога на имущество чревата начислением пеней, взысканием суммы неуплаченного налога через суд и даже ограничением выезда из России.

Он также предупредил, что чем выше кадастровая стоимость недвижимости, тем выше штрафные санкции.

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