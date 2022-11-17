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В России призвали запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных помещений, а также ужесточить ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.
В России призвали запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий
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Копия обращения на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина имеется в распоряжении RT.

Как пояснил Крупник, на вторичном рынке жилья Москвы и Санкт-Петербурга набирают популярность объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий.

При этом они, по словам депутата, позиционируются недобросовестными собственниками как отдельное жильё, однако продаются как доли в многокомнатных квартирах.

«Большинство таких «квартир-студий» размещается в старом фонде в центральных районах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с чем они привлекают внимание граждан своим местоположением», — объяснил депутат.

Как правило, собственники указанных многокомнатных квартир не согласовывают их переустройство в порядке, установленном Жилищным кодексом.

Удачное расположение и низкая цена могут ввести в заблуждение некоторых граждан, несмотря на риски, связанные с неизбежными правовыми последствиями в форме административной и иной ответственности, напомнил собеседник RT.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части установления запрета продажи долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных жилых помещений», — говорится в обращении.

Кроме того, по мнению Крупника, стоит ужесточить административную ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме или ввести отдельный состав административного правонарушения в указанной части.

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