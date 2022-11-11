В ГД призвали гарантированно отказывать в выдаче ипотеки из-за крупного долга по алиментам

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил гарантированно отказывать в выдаче ипотеки гражданам, у которых есть крупный немотивированный долг по алиментным выплатам. Кроме того, по его словам, наличие такой задолженности в финансовой истории должно стать «пожизненным негативным фактором».

Копия обращения на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

Милонов отметил, что миллионы россиян пользуются услугами банков для доступного приобретения долгожданной недвижимости.

«При одобрении ипотечного кредита сотрудники банка изучают кредитную историю клиента, его платёжеспособность. Безусловно, это важнейшие критерии, которые гарантируют финансовой организации возврат заёмных средств», — напомнил собеседник RT.

Между тем текущая или бывшая задолженность по алиментам (вызванная нежеланием платить, а не отсутствием возможности) не является гарантированным «стопом» при рассмотрении заявки на ипотеку, добавил депутат.

«Прошу вас рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам», — говорится в тексте обращения.

При этом, по мнению парламентария, наличие в финансовой истории гражданина крупной алиментной задолженности должно стать «пожизненным негативным фактором», влияющим как на одобрение кредита, так и на итоговый процент выплат.

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