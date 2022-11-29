ЦБ и кабмин рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций

Короткая ссылка
Российский Центробанк и правительство России рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам.
ЦБ и кабмин рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка России на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

«Совместно с правительством Российской Федерации планируется рассмотреть вопрос создания единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций и его распространения на все финансовые продукты, посредством которых такие инвестиции осуществляются, в том числе на долгосрочные банковские вклады», — отмечается в заявлении.

В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить