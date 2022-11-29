ЦБ и кабмин рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций
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Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка России на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».
«Совместно с правительством Российской Федерации планируется рассмотреть вопрос создания единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций и его распространения на все финансовые продукты, посредством которых такие инвестиции осуществляются, в том числе на долгосрочные банковские вклады», — отмечается в заявлении.
В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.