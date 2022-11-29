ЦБ и кабмин рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций

Российский Центробанк и правительство России рассмотрят создание единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций по всем финансовым продуктам.

Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка России на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

«Совместно с правительством Российской Федерации планируется рассмотреть вопрос создания единого механизма налоговых льгот для долгосрочных инвестиций и его распространения на все финансовые продукты, посредством которых такие инвестиции осуществляются, в том числе на долгосрочные банковские вклады», — отмечается в заявлении.

В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.