Набиуллина заявила о глубокой трансформации экономики России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы отчётливо видим, что продолжается глубокая трансформация российской экономики: потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес адаптируется к новым вызовам, за последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.