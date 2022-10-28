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Набиуллина заявила о глубокой трансформации экономики России

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о глубокой трансформации российской экономики.
Набиуллина заявила о глубокой трансформации экономики России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы отчётливо видим, что продолжается глубокая трансформация российской экономики: потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес адаптируется к новым вызовам, за последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.

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