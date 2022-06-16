Глава ЦБ Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на неё реагировать», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, всем очевидно, что по-прежнему не будет.

«Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», — отметила глава ЦБ.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.

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