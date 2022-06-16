Глава ЦБ Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.

«Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на неё реагировать», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, всем очевидно, что по-прежнему не будет.

«Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», — отметила глава ЦБ.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.