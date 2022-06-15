Глава Минэкономразвития Решетников: укрепление рубля стало вызовом для экономики России
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«Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создаёт проблемы и для наших экспортёров, и для импортёров», — приводит его слова РИА Новости.
При этом обстановка на мировом рынке также немного смягчается из-за высоких цен на ряд товаров, отметил Решетников.
Посол США в России Джон Салливан в интервью ТАСС назвал талантливой работу главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
10 июня совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых.