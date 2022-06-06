Посол США Салливан назвал талантливой работу Набиуллиной по укреплению рубля

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Посол США в России Джон Салливан в интервью ТАСС назвал талантливой работу главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
Посол США Салливан назвал талантливой работу Набиуллиной по укреплению рубля
  • РИА Новости

«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — заявил Салливан.

При этом он отметил, что влияние антироссийских санкций с течением времени значительно увеличится. 

«Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику, влияние, которое, я полагаю, будет существенным», — отметил Салливан.

26 мая Центробанк снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.

Набиуллина призвала банки перевести оставшихся валютных ипотечников в рубли, отметив, что для этого сейчас самый подходящий момент.

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