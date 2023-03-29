На пути к цели: за счёт чего годовая инфляция в России опустилась почти до 4%

Уровень годовой инфляции в России впервые с ноября 2020-го опустился до 4,3%. Рост потребительских цен на товары и услуги в стране замедляется после ажиотажного прошлогоднего скачка, отмечают эксперты. Тогда эмоциональная реакция рубля и граждан на западные санкции привела к резкому удорожанию целого ряда продукции. Впрочем, по словам специалистов, антикризисные меры властей позволили стабилизировать ситуацию. Согласно прогнозу руководства страны, в ближайшее время инфляция в России способна опуститься ниже целевого уровня 4%. Как при этом может измениться показатель до конца года — в материале RT.

Годовая инфляция в России замедлилась до минимального уровня за последние несколько лет. Такой вывод следует из опубликованного в среду, 29 марта, еженедельного отчёта Министерства экономического развития.

Как подсчитали в ведомстве, за прошедшие 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 4,3%. Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым низким с ноября 2020-го.

Продовольствие в России за год подорожало в среднем на 3,31%. Сильнее всего увеличилась стоимость лука (на 25,15%), огурцов (на 12,81%) и сухих молочных смесей (на 11,45%). В то же время ряд продуктов, напротив, серьёзно подешевели. Речь идёт, например, о капусте (цены снизились на 71,47%), картофеле (-35,94%), моркови (-27,59%), гречке (-26,28%) и сахаре (-21,6%).

Стоимость непродовольственных товаров выросла в среднем на 1,5%. Наиболее заметно подорожали автомобили: российские — на 4,54%, зарубежные — на 7,15%. Между тем, например, медикаменты поднялись в цене лишь на 2,16%, а стройматериалы и бензин подешевели на 7,4 и 0,01% соответственно.

Уровень годовой инфляции в России непрерывно снижается седьмую неделю подряд и уже вплотную приблизился к целевой отметке Центрального банка (4%). Более того, в ближайшее время значение может опуститься даже ниже таргета ЦБ, о чём ранее заявлял президент страны Владимир Путин.

«Внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного роста. В его основе — стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции. Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Для сравнения, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить», — рассказал глава государства 16 марта на съезде РСПП.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В Центробанке также не исключают, что в обозримой перспективе годовая инфляция временно упадёт ниже 4%. По словам экспертов, темпы роста потребительских цен в стране замедляются под влиянием высокой базы прошлого года.

«В марте 2022 года цены за месяц резко подскочили, и, соответственно, была сформирована высокая база для текущего расчёта. То есть по итогам марта 2023-го можно ожидать существенного сокращения инфляции. Затем вероятен её небольшой рост с мая, так как база для расчёта будет уже более низкой, чем сейчас», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.

Напомним, в 2022-м инфляция в России ускорилась после введения западных санкций. Если ещё в феврале рост потребительских цен в годовом выражении составил 9,15%, то уже в марте значение поднялось до 16,69%, а в апреле достигло 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет. Причиной послужила эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на действия Запада.

Вследствие ряда экономических ограничений рубль в начале весны рекордно подешевел по отношению к другим валютам, а россияне стали массово скупать продукты и товары. Всё это в совокупности спровоцировало ажиотажный скачок цен.

Впрочем, уже в мае на фоне антикризисных мер властей, ослабления потребительской паники и стабилизации обстановки на валютном рынке инфляция опустилась до 17,1%. В дальнейшем рост цен продолжил замедляться и по итогам 2022 года составил 11,94%.

«Сегодня дополнительное давление на инфляцию оказывает относительно стабильный рубль. Кроме того, власти осуществляют контроль цен на социально значимые и базовые товары для россиян, а стоимость ряда овощей даже снижается. Тем не менее начиная с мая инфляция действительно может вновь несколько ускориться», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Согласно расчётам Центробанка, к концу 2023 года инфляция составит 5—7%. Впрочем, уже в 2024-м значение должно окончательно вернуться к целевым 4% и в дальнейшем будет находиться вблизи этой отметки, говорится в прогнозе регулятора.