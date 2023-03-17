В четвёртый раз подряд: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В пятницу, 17 марта, руководство российского Центробанка вновь решило сохранить ключевую ставку на отметке 7,5% годовых. Как отметили в ЦБ, рост потребительских цен в стране остаётся умеренным, а инфляционные ожидания населения существенно снизились, хотя сохраняются на относительно высоком уровне. Восстановление экономической активности при этом продолжилось за счёт оживления потребительского спроса, добавили в пресс-службе регулятора. Тем не менее эксперты Банка России не исключили возможность ужесточения монетарной политики в обозримой перспективе, если инфляция начнёт ускоряться. Как может измениться ключевая ставка до конца года — в материале RT.

Центральный банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам заседания в пятницу, 17 марта.

Согласно оценке регулятора, в феврале уровень годовой инфляции в стране опустился до 11% по сравнению с январскими 11,8%. При этом, как подсчитали в Минэкономразвития, к середине марта рост потребительских цен замедлился до 7,65% в годовом выражении.

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Вместе с тем, по данным регулятора, в I квартале 2023 года восстановление экономической активности в России продолжилось. Несмотря на некоторое ухудшение внешних условий, деловые настроения остаются оптимистичными в результате расширения внутреннего спроса, добавили в Центробанке.

Накануне об улучшении ситуации в экономике заявил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, в настоящий момент позитивные тенденции «набирают силу», и уже во II квартале 2023 года ВВП страны может показать «существенное увеличение» по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Кроме того, в апреле темпы роста розничной торговли в России способны вырасти до 5% за счёт оживления внутреннего спроса, добавил Путин. Как пояснил глава государства, потребительская активность граждан усиливается на фоне стабильности рынка труда, увеличения зарплат и доходов граждан, а также снижения инфляции.

«Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. У разных экспертов разные мнения... Кто-то говорит 4%, кто-то говорит меньше, кто-то говорит 5% — в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», — подчеркнул президент.

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© Сергей Бобылёв/ТАСС

Сохранение уровня ключевой ставки на мартовском заседании во многом было ожидаемым, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По мнению специалиста, на сегодняшний день у Центробанка нет серьёзных оснований для пересмотра своей денежно-кредитной политики (ДКП).

«Хотя инфляция сейчас замедляется, в последнее время мы наблюдали некоторое ослабление рубля, из-за чего снова появился риск ускорения роста цен. В этой связи снижение ставки пока видится нецелесообразным. С другой стороны, повышать ставку сейчас тоже не стоит, поскольку в этом случае пострадает рынок кредитования, что станет негативным фактором для некоторых отраслей», — объяснил Суверов.

В поисках баланса

Напомним, традиционно изменение ДКП считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае ажиотажного роста цен регулятор повышает ставку, в результате чего заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая деятельность ослабевает и ценовое давление снижается. Если инфляция, напротив, замедляется, Центробанк может снизить ставку для оживления деловой и потребительской активности.

Весной 2022 года на фоне беспрецедентных санкций Запада в отношении Москвы инфляция в России начала резко расти и в определённый момент приближалась к 18% — впервые за последние 20 лет. В качестве антикризисной меры Центробанк более чем в два раза поднял ключевую ставку (с 9,5% до рекордных 20% годовых), что спустя некоторое время позволило замедлить рост цен.

Так, уже летом инфляция в стране опустилась ниже 15%, а по итогам года составила порядка 11,9% и оказалась даже лучше прогнозов властей. По мере снижения ценового давления ЦБ стал постепенно опускать и ключевую ставку. В июне регулятор вернул её к досанкционному уровню 9,5%, а в сентябре снизил до 7,5% годовых и с тех пока продолжает удерживать на этой отметке.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 28 апреля. Согласно пресс-релизу регулятора, в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке с учётом динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков.

«При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5—7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году», — заявили в ЦБ.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, есть вероятность, что на фоне дальнейшего оживления потребительского спроса и умеренного ослабления рубля инфляция вновь начнёт постепенно ускоряться во второй половине года. Это, в свою очередь, может повлиять на действия Центробанка, считает специалист.

«По нашим оценкам, к концу марта годовой уровень инфляции действительно опустится до 4%, а во II квартале может уйти ещё ниже. Тем не менее риск ускорения инфляции во втором полугодии реален, и, согласно нашему прогнозу, по итогам 2023-го она составит около 7%. Так что мы ждём как минимум сохранения ключевой ставки на текущей отметке 7,5% до конца года», — рассказал Попов в комментарии RT.

Как предположил в беседе с RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, в случае необходимости Центробанк всё же может вновь перейти к ужесточению своей монетарной политики. Впрочем, по мнению эксперта, к концу 2023 года ключевая ставка вряд ли поднимется выше 8%.

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Без лишних колебаний

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта незначительно дешевела в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара поднимался на 0,35%, до 76,67 рубля, курс евро — на 0,3%, до 81,42 рубля, а курс юаня — на 0,18%, до 11,11 рубля.

Обычно изменение монетарной политики ЦБ влияет на привлекательность рублёвых активов. Например, в случае снижения ключевой ставки уменьшается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате инвесторам становится менее выгодно вкладывать деньги в эти ценные бумаги, и отток капитала с рынка ОФЗ усиливается, что негативно влияет на рубль. Обратную ситуацию, как правило, можно наблюдать, если Центробанк повышает ставку.

«Таким образом, чтобы рубль отреагировал на решение ЦБ, ставка должна быть повышена или понижена, однако этого не произошло. Нацвалюта сейчас больше зависит от геополитической ситуации и состояния торгового баланса, нежели от действий ЦБ», — отметил Сергей Суверов.

Кроме того, как рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, в последние дни определённое давление на российскую валюту оказывает снижение мировых цен на нефть. В этих условиях эксперт не исключает, что до конца марта курс доллара может подниматься до 80 рублей, курс евро — до 83 рублей, а курс юаня — до 11,3 рубля. Тем не менее, по прогнозу Альберта Короева, на протяжении всей весны значения могут опускаться до 74, 78 и 10,7 рубля соответственно.