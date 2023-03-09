«Нейтральное влияние»: что означает для россиян и банков продление ограничений на снятие наличной валюты

С 9 марта в России ещё на полгода продлевается особый порядок операций с наличной валютой. Население по-прежнему сможет снимать со счетов или вкладов не больше $10 тыс., а остальные средства доступны в рублях. В то же время банки могут продавать россиянам только те доллары и евро, которые поступили в кассы финансовых организаций с 9 апреля 2022 года. Как объясняют эксперты, ранее США и Европа запретили ввозить свои банкноты в Россию, поэтому предложение зарубежных денежных знаков в стране сейчас лимитировано. Впрочем, продление ограничений на снятие и покупку валюты не окажет серьёзного влияния на граждан и банковский сектор, уверены специалисты.

С четверга, 9 марта, в России ещё на полгода продлены ограничения на снятие наличной зарубежной валюты — до 9 сентября. Такое решение ранее принял Центральный банк страны.

Как следует из пресс-релиза ЦБ, клиенты банков по-прежнему могут получить валюту со вкладов эквивалентом не более $10 тыс., если депозит был открыт до 9 марта 2022 года. В рамках лимита деньги выдаются только в долларах и евро, независимо от валюты самого счёта, а все остальные средства можно снять в рублях.

Причём если у человека несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, получить наличными можно суммарно не более $10 тыс. Если же валютные депозиты были открыты в разных кредитных организациях, то каждая из них может выдать до $10 тыс.

«Для банков продлён на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки выдаются в рублях», — добавили в Центробанке.

Кроме того, финорганизации всё ещё могут продавать населению только те доллары и евро, которые поступили в банковские кассы начиная с 9 апреля 2022 года. На покупку россиянами другой иностранной валюты ограничений сегодня нет.

Как отметили в ЦБ, юридические лица до 9 сентября могут получить наличную валюту на командировочные расходы, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, но не более $5 тыс. или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов или японских иенах. Выдача этих денежных знаков юрлицам-нерезидентам в настоящий момент не производится. Для других валют ограничения не предусмотрены.

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Также отметим, что из России сейчас нельзя вывозить иностранные банкноты эквивалентом более $10 тыс. При этом граждане РФ и дружественных стран могут выводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц, а по системам денежных переводов — не более $10 тыс.

Напомним, что специальный порядок операций с наличной валютой заработал в России ровно год назад. В тот момент предполагалось, что механизм будет действовать всего шесть месяцев, но позже Центробанк продлил инициативу — сначала до 9 марта, а теперь до 9 сентября 2023 года.

Как объяснили в ЦБ, страны Запада в рамках санкционной политики против Москвы запрещают продавать свою валюту российским финансовым институтам. Таким образом, предложение зарубежных денежных знаков в РФ сейчас лимитировано, поэтому регулятор считает необходимым сохранить действующие условия обращения наличных иностранных купюр.

«Ограничения на движение капитала и валютные ограничения... были крайне важны для быстрой стабилизации ситуации (на финансовом рынке. — RT). В течение года... мы их — многие из них — либо смягчали, либо отменяли. Но в будущем, так как принципиальных внешних изменений мы не ждём, эти ограничения будут сохраняться», — пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

AP

© Artem Kudryavtsev/Russian Central Bank Press Office

Отметим, что изначально принятые Центробанком меры были более жёсткими. Так, например, в марте 2022 года ЦБ на определённое время полностью запретил россиянам покупать иностранную валюту в кассах банков.

Действия регулятора во многом позволили остановить резкий обвал курса рубля, избежать паники среди населения, а также предотвратить мощный отток средств с банковских вкладов и вывод капитала из страны на фоне санкций. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Впоследствии, к лету 2022 года, когда рубль стабилизировался и даже начал резко укрепляться, валютные ограничения были смягчены. Тем не менее полностью отменять их пока никто не собирается. Безусловно, для держателей крупных валютных вкладов это не самые приятные новости, однако подавляющее большинство населения и экономика в целом выигрывают от данных мер, так как обвал рубля прекратился», — отметила Мильчакова.

Без рисков для системы

Дальнейшее продление существующих ограничений вряд ли серьёзно отразится на гражданах и банковском секторе страны. Такую точку зрения в комментарии RT выразил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Уже год наша финансовая система спокойно работает в новых условиях. Так что решение ЦБ, вероятно, окажет нейтральное влияние», — предположил аналитик.

Похожей точки зрения придерживается инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, банки во многом уже адаптировались к ситуации. В свою очередь, людям сейчас доступен ряд других инструментов для инвестирования, помимо валюты. В частности, речь идёт о золоте, отметил эксперт.

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«Конечно, ранее многие граждане использовали наличные доллары и евро для сбережений, поэтому им сегодня может быть сложнее переходить на другие формы инвестирования. Однако если говорить о банковских операциях, то они не пострадали от ограничений ЦБ», — добавил Суверов в разговоре с RT.

Кроме того, в условиях действующих мер Центробанка у граждан могут быть трудности с покупкой валюты для зарубежных поездок. Впрочем, турпоток за границу пока остаётся относительно низким, поэтому в масштабах всей экономики эта проблема незначительна, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Что же касается вкладов в долларах и евро, то ставки по ним в российских банках сейчас находятся около нуля. В этом смысле более выгодными для сбережения средств становятся, например, дирхамы и юани. Также стоит отметить, что проценты по вкладам в рублях сейчас, в принципе, сопоставимы с инфляцией, поэтому россияне особо ничего не теряют при хранении денег в нацвалюте», — заключил собеседник RT.