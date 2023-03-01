«Весеннее потепление»: как могут измениться валютные курсы в марте

На открытии первых торгов марта доллар и юань на Мосбирже дорожали до 75 и 10,78 рубля соответственно, а евро дешевел до 78,82 рубля. В целом, как отмечают эксперты, начало весны считается благоприятным периодом для национальной валюты. В это время положительное влияние на рубль обычно оказывают большие налоговые платежи от компаний-экспортёров, низкие траты государства на обслуживание госдолга, а также улучшение торгового баланса страны. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за геополитическими факторами, а также действиями Минфина и Центробанка. Как в этих условиях могут измениться валютные курсы в ближайший месяц — в материале RT.

В среду, 1 марта, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара поднимался на 0,04% — до 75 рублей, а курс юаня рос на 0,02 — до 10,78 рубля. Курс евро при этом, напротив, снижался на 0,79% — до 78,82 рубля.

Отметим, что в феврале стоимость американской валюты на Мосбирже увеличилась примерно на 7,4%, европейской — на 4,6%, а китайской — на 4,2%. Главной причиной такой динамики стала серия новых экономических ограничений Запада против России, считают опрошенные RT эксперты.

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На фоне введённых рестрикций в последний месяц зимы курсы доллара, евро и юаня в определённый момент даже поднимались до 76,49, 80,78 и 11,01 рубля соответственно — самых высоких уровней с апреля 2022 года. Впрочем, к концу месяца значения всё же опустились ниже 75, 80 и 11 рублей.

«Десятый пакет антироссийских санкций ЕС, на наш взгляд, уже учтён рынком. В марте новых рестрикций пока не предвидится. Поэтому в ближайшее время определяющими факторами для рубля будут геополитика и состояние торгового баланса страны», — предположил в беседе с RT начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

По словам специалистов, в марте динамика внешней торговли России обычно играет в пользу удорожания нацвалюты. В это время в страну от экспорта поступает больше долларов, евро, юаней и других денежных знаков, чем уходит на оплату импорта. Таким образом, на рынке образуется переизбыток иностранной валюты и она начинает дешеветь по отношению к рублю.

«В принципе, начало весны считается самым благоприятным периодом для рубля. За всю историю наблюдений в большинстве случаев нацвалюта в марте дорожала, чему есть фундаментальное обоснование. Помимо наилучшего баланса импорта и экспорта, в этом месяце бывают большие налоговые платежи от экспортёров и низкие траты на погашение госдолга», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Поясним, что для отчисления налогов в бюджет компании-экспортёры обменивают заработанную валюту на рубли, а правительство при оплате госдолга действует наоборот. Как полагает Михаил Зельцер, в марте предложение долларов, евро и юаней со стороны бизнеса будет повышенным, тогда как спрос государства на зарубежные денежные знаки, напротив, окажется слабее. В результате излишек зарубежной валюты на рынке может вырасти и тем самым поддержать рубль.

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Кроме того, по мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, влияние на биржевые курсы будет оказывать действие бюджетного правила. В рамках этой инициативы Министерство финансов продаёт валюту из Фонда национального благосостояния для покрытия расходов казны. За счёт действий Минфина предложение иностранных денежных знаков на рынке дополнительно увеличивается, что должно положительно отражаться на рубле, считает эксперт.

«Наряду с этим важную роль для рубля будет играть динамика инфляции в России. В начале марта Росстат должен обнародовать данные о февральских темпах роста потребительских цен. Если показатель будет ниже январских значений, у рубля появится возможность для краткосрочного укрепления. В противном случае нацвалюта может ослабнуть», — добавила Мильчакова в разговоре с RT.

Как полагает эксперт, участники валютного рынка будут внимательно следить и за решением Центрального банка по ключевой ставке. Совет директоров ЦБ планирует обсудить этот вопрос на заседании 17 марта.

В настоящий момент ожидается, что руководство Центробанка сохранит ставку на текущем уровне — 7,5% годовых, отметила Мильчакова. Впрочем, по её словам, если инфляция вновь начнёт ускоряться, то для борьбы с ростом цен регулятор может поднять ставку до 7,75% годовых. Подобное ужесточение монетарной политики обычно бывает позитивным фактором для рубля, добавила аналитик.

В этих условиях, согласно прогнозу Натальи Мильчаковой, в ближайший месяц курс доллара может колебаться в диапазоне 70—76 рублей, курс евро — в коридоре 76—82 рубля, а курс юаня — в рамках 10,7—11,2 рубля. Похожих оценок придерживается и Михаил Шульгин. В свою очередь, Михаил Зельцер не исключает возможности коррекции показателей по итогам марта до 72, 77 и 10,5 рубля соответственно.