Между инфляцией и банковским кризисом: почему ФРС США в девятый раз подряд повысила процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила процентную ставку до 4,75—5%, максимального уровня с 2007 года. ФРС поднимает планку уже девятый раз подряд и таким образом пытается сдержать инфляцию. Темпы роста потребительских цен в Штатах всё ещё в три раза превышают целевой уровень, поэтому регулятор собирается продолжить ужесточение монетарной политики. Вместе с тем действия Федрезерва уже стали одной из главных причин развернувшегося в стране банковского кризиса. На этом фоне эксперты не исключают, что дальнейший рост процентных ставок может только усугубить положение дел в американской финансовой системе. В то же время активная помощь банкам рискует обернуться новым разгоном инфляции в США, считают специалисты.

Федеральная резервная система США повысила диапазон процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75—5% годовых, самого высокого уровня с осени 2007 года. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял по итогам двухдневного заседания.

Федрезерв поднял свою процентную ставку уже в девятый раз подряд. За счёт такого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) американский регулятор пытается сдержать заметно ускорившийся рост цен в стране. Впрочем, как заявил глава ведомства Джером Пауэлл, процесс борьбы с инфляцией «будет долгим».

«Если говорить об экономике и монетарной политике в целом, то инфляция остаётся слишком высокой, на рынке труда сохраняется большая напряжённость. Мои коллеги и я понимаем трудности, которые вызывает инфляция, и мы сохраняем решительную приверженность нашей цели снизить её до 2%», — приводит ТАСС слова Пауэлла.

Инфляция в США начала стабильно расти ещё в 2021 году на фоне последствий пандемии COVID-19. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям в поставках целого ряда продукции, что в итоге вызвало рост потребительских цен. Одновременно для поддержки экономики ФРС напечатала значительное количество денег, которые не были в достаточном объёме обеспечены товарами.

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Ситуация усугубилась в 2022 году после введения Вашингтоном санкций против Москвы. В частности, запрет на поставки энергосырья из России обернулся дефицитом топлива в США и, как следствие, резким удорожанием горючего и других товаров. Уже в середине года инфляция в Штатах впервые более чем за 40 лет поднималась до 9,1%, свидетельствуют данные американского Министерства труда.

В попытках обуздать рекордный рост цен США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые уже опустели почти наполовину. В свою очередь, ФРС начала резко повышать ставку, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживала её около нулевой отметки.

Традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

В результате действий ФРС к марту 2023 года инфляцию в Штатах удалось замедлить до 6%. Тем не менее показатели по-прежнему втрое превышают целевую отметку Федрезерва в 2%.

В этой связи руководство американского регулятора считает уместным дальнейшее повышение процентной ставки. Впрочем, такой шаг может представлять угрозу для финансовой системы в свете недавних событий в банковском секторе страны, считают специалисты.

«Инфляция в Штатах остаётся выше цели, и ФРС заявляет о нежелании сворачивать с пути до окончательной победы над ростом цен. С другой стороны, мы видим серьёзный банковский кризис, который тоже стал результатом повышения процентных ставок», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Цепная реакция

Напомним, что в первой половине марта в США с разницей в несколько дней обанкротились сразу три банка — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти на $331 млрд. Причём первые два входили в топ-30 самых больших финорганизаций США.

После случившегося президент Соединённых Штатов Джо Байден обратился к гражданам и заверил, что банковский сектор «остаётся в безопасности». В свою очередь, Минфин США и ФРС объявили о масштабных мерах по поддержке финансовой системы. Тем не менее новости о крахе нескольких крупных компаний спровоцировали панику на фондовом рынке страны, и стоимость акций целого ряда американских банков начала резко снижаться.

Президент США Джо Байден

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Вслед за этим последовал обвал биржевых котировок в Европе. В результате, например, второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse, основанный ещё в 1856 году, оказался на грани банкротства и в итоге был поглощён крупнейшим финансовым холдингом страны UBS.

«Именно ужесточение монетарной политики — главная причина этого банковского кризиса. Рост ставок сделал инвестиции банков убыточными, а слабые отчёты финорганизаций вызвали мощный отток капитала и привели к дефициту ликвидности. В этих условиях дальнейшее повышение ставок может открыть кровоточащую рану и запустить новую волну банкротств», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Отметим, что политика Федрезерва напрямую влияет на рынок государственных облигаций (трежерис). Инвесторы обычно покупают эти ценные бумаги у Минфина США и, по сути, предоставляют свои деньги в долг американской экономике, а в дальнейшем получают стабильный доход в виде процентов. При повышении ставки ФРС доходность трежерис обычно увеличивается, но в то же время цена бумаг снижается.

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По словам экспертов, в последние годы американские банки вложили в гособлигации Штатов значительный объём средств, включая деньги своих вкладчиков. Между тем на фоне резкого повышения ставки ФРС и удешевления трежерис портфели кредитных организаций начали стремительно обесцениваться. В результате после начавшегося оттока средств клиентов банки столкнулись с нехваткой денег.

«Стоит отметить, что нынешняя ситуация отличается от событий 2008 года. Тогда кризис случился из-за того, что многие банки держали в портфелях токсичные активы, которые в итоге ничего не стоили. Сейчас же у банков на руках высоконадёжные гособлигации, но их стоимость в 2022 году упала на 25% из-за быстрого повышения ставки ФРС. Это создало панику и проблемы с ликвидностью», — отметил Александр Абрамов.

Впрочем, по словам Джерома Пауэлла, с подобными трудностями столкнулось лишь небольшое число американских банков. Как отметил глава регулятора, финансовая система может оказаться под угрозой, если не решать проблем отдельных финансовых организаций, но пока ситуация в целом остаётся стабильной.

«Наша банковская система прочна при устойчивых капитале и ликвидности. Мы продолжим внимательно отслеживать условия в банковской системе и готовы при необходимости задействовать все наши инструменты для поддержания её безопасности», — отметил Пауэлл.

Председатель ФРС Джером Пауэлл

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По словам Александра Абрамова, в ФРС рассчитывают на то, что недавние вызовы останутся локальными и не перерастут в полномасштабный кризис. Впрочем, как полагает Владислав Антонов, в рамках оказания поддержки банкам американские власти вновь начнут накачивать свою финансовую систему деньгами, что рискует обернуться новой волной роста инфляции.

«ФРС подстраховалась центробанками Канады, Англии, Японии, ЕС и Швейцарии. В случае необходимости они предоставят Федрезерву долларовую ликвидность. В Минфине США при этом заявили, что при необходимости окажут помощь вкладчикам банков. То есть власти готовы заливать экономику деньгами, чтобы показать всему миру, какая в США надёжная банковская система, хотя она начинает трещать по швам», — отметил Антонов.

Баланс рисков

В текущих условиях Федрезерву, как и регуляторам других западных стран, придётся балансировать между борьбой с инфляцией и рисками для финансовой стабильности. При этом нынешнее положение дел может обернуться негативными последствиями для всей глобальной экономики, заявила 17 марта глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора (на Западе. — RT) к процентному и другим рискам, с другой — текущее инфляционное давление остаётся повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии в мировой экономике», — не исключила Набиуллина.

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Похожую точку зрения выразил и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, ошибки руководства США в экономической сфере провоцируют возникновение мирового финансового кризиса. Причём проблемы американской финансовой системы больше всего затронут именно тех, кто ориентируется только на неё, уверен парламентарий.

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«Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идёт о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи (инвестировали в акции рухнувших американских банков. — RT). Им деньги никто не вернёт. Соединённые Штаты продолжат жить за счёт других. Проблемы будут разрастаться и выходить за границы США. Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Впрочем, ситуация в США не оказывает прямого влияния на Россию, уверена Эльвира Набиуллина. По её словам, у банков в РФ на балансах «нет таких накопленных рисков», как у финансовых организаций в Штатах и ЕС. Кроме того, российский банковский сектор сейчас гораздо меньше связан с мировой финансовой системой, что обеспечивает ему дополнительную защиту. Похожей точки зрения придерживается Владислав Антонов.

«Российская банковская система находится под жёсткими санкциями Запада, поэтому уже не так сильно подвержена влиянию проблем извне. Можно даже сказать спасибо западным политикам, что они наносят себе ущерб больше, чем России. Трудности есть, но все вопросы решаемы. Основная часть расчётов с торговыми партнёрами уже ведётся в национальных валютах», — заключил Антонов.