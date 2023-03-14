«Нет худа без добра»: в Кремле заявили об устойчивости России к банковскому кризису в США благодаря санкциям

Развернувшийся в США банковский кризис может практически не отразиться на России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, кредитные организации в РФ сегодня меньше подвержены влиянию проблем извне. Причём отчасти этому способствовали незаконные санкции самого Запада против Москвы, считают в Кремле. Только за последнюю неделю в Соединённых Штатах обанкротились три крупных банках. Хотя в Вашингтоне заявляют о стабильной ситуации в финансовой системе, эксперты не исключают, что нынешние проблемы — это лишь верхушка айсберга. Стоит ли ожидать повторения кризиса 2008 года — в материале RT.

Наблюдаемые сегодня проблемы в банковском секторе США вряд ли могут «перекинуться» на Россию, заявил во вторник, 14 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские банки по-прежнему сохраняют определённые связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы. Вместе с тем кредитные организации страны в основном находятся под незаконными рестрикциями Запада, благодаря чему в меньшей степени подвержены влиянию проблем извне, уверен Песков.

«Поэтому нет худа без добра. Здесь мы в определённой степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — констатировал представитель Кремля.

Напомним, за последнюю неделю в Соединённых Штатах обанкротились три крупных банка — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти на $331 млрд. Причём первые две организации входили в топ-30 самых больших финансовых компаний США.

Ситуация спровоцировала панику на американском фондовом рынке, в результате чего резко обвалилась стоимость акций целого ряда других банков страны. Президент Джо Байден уже пообещал разобраться в ситуации, привлечь виновных к ответственности и выплатить все деньги вкладчикам обанкротившихся организаций.

При этом глава Белого дома заверил граждан в том, что американская банковская система «находится в безопасности». Впрочем, противоположную точку зрения выразил бывший руководитель страны Дональд Трамп.

«Учитывая то, что происходит с нашей экономикой... Джо Байден запомнится как Герберт Гувер современности (президент США с 1929 по 1933 год. — RT). У нас будет Великая депрессия — намного крупнее и мощнее, чем та, которая началась в 1929-м. Доказательство — банки уже начинают рушиться», — написал Трамп.

На этом фоне Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник ухудшило прогноз по американской банковской системе со стабильного до негативного, о чём сообщил CNBC. При этом телеканал отметил, что организация таким образом «нанесла серьёзный удар по и без того шатающемуся сектору».

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Главной причиной сложившейся ситуации стало рекордное повышение учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), которая выполняет функции центробанка США. Таким мнением с RT поделился главный аналитик «Открытие Инвестиции» Алексей Корнилов. По его словам, нынешняя политика американского регулятора, по сути, обнажила проблемы банковского сектора страны.

Как напомнил специалист, процентная ставка в Штатах долгое время была крайне низкой и оставалась около нулевой отметки. Вместе с тем в 2022 году после введения Вашингтоном санкций против Москвы в США резко ускорилась инфляция. В попытках обуздать рост цен Федрезерв стал повышать ставку и за последние 12 месяцев поднял её уже восемь раз: с 0—0,25% до 4,5—4,75%, максимального уровня с 2007-го.

Традиционно подобное ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены.

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В то же время за счёт действий ФРС увеличивается доходность облигаций правительства США, а их стоимость при этом снижается. Компании и население обычно покупают эти ценные бумаги для сбережения своих средств и получают прибыль в виде процентов. При этом в последние годы американские банки вложили в гособлигации Штатов значительный объём средств, включая деньги своих вкладчиков.

«На фоне возросших доходностей государственные облигации стали намного привлекательнее банковских депозитов, что спровоцировало отток средств вкладчиков. В результате банки были вынуждены продавать часть своих активов в виде тех же гособлигаций, причём по более низкой цене, нежели та, за которую эти облигации приобретались. В итоге банки зафиксировали убыток. Таким образом, повышение ставок для борьбы с инфляцией ненамеренно привело к нынешнему кризису», — объяснил Алексей Корнилов.

Примечательно, что до начала текущих событий активы на балансах американских банков отражались не по текущим, сниженным ценам, а по прежней, более высокой стоимости. Федрезерв, в свою очередь, не обращал внимания на эту проблему и был уверен в стабильности финансовых организаций, рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Вся эта конструкция — исключительно американский феномен. ФРС искренне считает, что не нужно вмешиваться в риск-политику банков и они сами должны оценивать, сколько и каких бумаг им покупать на деньги вкладчиков. В России и других странах это совершенно не так. Есть жёсткие регламенты резервирования, и у нас банк не может накупить облигаций американского или даже своего правительства и отразить их на своём балансе по старой цене», — отметил Емельянов.

Верхушка айсберга

По его словам, текущее положение дел в американском банковском секторе отчасти напоминает события 2008 года. Тем не менее масштабы сегодняшних проблем пока гораздо скромнее, считает аналитик. Как пояснил специалист, в основе предыдущего кризиса лежал ипотечный пузырь, а сейчас такой угрозы не наблюдается. Аналогичной оценки придерживается Алексей Корнилов.

«Сегодняшние события больше похожи на кризис 1980-х годов в США. В то время рост ставок также послужил одной из причин проявления дисбалансов в финансовом секторе. Степень системности нового кризиса ещё предстоит установить, но вероятно, что с проблемами, подобными Silicon Valley Bank, могут столкнуться и другие банки», — не исключил эксперт.

Как рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, в случае дальнейшего ухудшения ситуации Федрезерв мог бы вновь запустить печатный станок и залить банковскую систему деньгами. Вместе с тем эмиссия ничем не обеспеченных долларов рискует обернуться для США новым инфляционным шоком, что негативно отразится на предвыборной кампании Байдена.

«Поэтому сейчас США пытаются всеми силами не допустить повторения кризиса 2008 года и стараются помочь физлицам защитить свои сбережения. Однако нынешние высокие ставки сильно осложняют жизнь экономике и компаниям, которые привыкли жить в долг. Пока ФРС старается сгладить процесс, сбить панику на рынке, но есть вероятность, что это лишь верхушка айсберга, а дальше могут начаться новые проблемы в финсекторе», — предположил Манаенко.

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Тем не менее даже в случае начала нового финансового кризиса в Штатах его влияние на Россию будет уже не таким серьёзным, как в 2008-м. Уверенность в этом выразил управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Как пояснил специалист, сейчас у Москвы на порядок меньше связей с банковской системой США, чем было 15 лет назад.

«В 2008—2009 годах в России мировой кризис проявился через снижение цен на экспортируемые товары, падение котировок ценных бумаг и обесценивание рубля, поскольку инвесторы, в первую очередь иностранные, стали выводить деньги в доллары. На текущий момент влияние зарубежных игроков на российский фондовый и валютный рынки практически отсутствует, что защищает нашу финансовую систему от негативного внешнего воздействия», — рассказал собеседник RT.

Как полагают эксперты, если кризис в США вновь приобретёт глобальный характер, в мире может снизиться потребление сырьевых товаров, что негативно отразится на российском экспорте. Впрочем, по мнению Ивана Манаенко, ситуация в торговле сейчас не такая однозначная, поскольку, например, Индия и Китай всё ещё обладают большим потенциалом спроса на ресурсы.

«Что же касается нашей банковской системы, то бесконечный поток санкционных шоков смог закалить её за последние годы. Наш Центробанк установил более жёсткие требования к кредитным организациям по резервам и заёмщикам, а также не давал послаблений финансовым компаниям. То есть деньги получали только те, кто реально мог их вернуть. Более того, мы осторожно подходили к финансированию стартапов, в то время как в США некоторые стартапы торгуют на бирже, не имея ещё реальной прибыли. У нас же банки верят не обещаниям, а только конкретным результатам», — заключил Манаенко.