Уход от рисков: почему Китай на протяжении полугода непрерывно сокращает вложения в госдолг США

На протяжении шести месяцев подряд Китай непрерывно выводит деньги из американских облигаций и уже сократил вложения в госдолг США до минимума с середины 2010 года. Одной из причин наблюдаемой динамики эксперты считают рекордное повышение процентных ставок в Соединённых Штатах. Наряду с этим специалисты отмечают растущую напряжённость в отношениях между Пекином и Вашингтоном. После того как Запад заблокировал почти половину золотовалютных резервов России, власти КНР решили обезопасить часть собственных денег, считают аналитики. Более того, развернувшийся в США банковский кризис может стать поводом для китайских властей продолжить продавать американские долговые бумаги, не исключают экономисты.

Китай сократил вложения в государственные облигации США (трежерис) до рекордно низкого уровня за последние 12,5 года. Об этом свидетельствуют последние подсчёты американского Министерства финансов.

По данным ведомства, в январе 2023 года объём китайских инвестиций в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшился на $7,7 млрд — до $859,4 млрд. Значение стало минимальным с июня 2010-го.

Поясним, что трежерис Минфина США представляют собой долговые обязательства, гарантируемые американским правительством. Разные государства, компании и другие инвесторы покупают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

На сегодняшний день в общем объёме задолженности США (порядка $31,46 трлн) около четверти — почти 24% — приходится именно на казначейские бумаги. Помимо КНР, основными кредиторами Штатов сейчас выступают Япония (страна держит в трежерис около $1,1 трлн), Великобритания ($668 млрд), Бельгия ($331 млрд), Люксембург ($318 млрд) и Швейцария ($291 млрд).

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Любопытно, что ещё в 2018 году Китай хранил в американских гособлигациях больше $1,1 трлн и был крупнейшим держателем госдолга США, но уже в 2019-м уступил это место Японии. В тот момент Пекин стал сокращать вложения в казначейские бумаги на фоне развернувшейся торговой войны с Вашингтоном.

После этого на протяжении двух лет азиатская республика ещё удерживала в трежерис от $1 трлн до $1,1 трлн своих резервов, однако в 2022-м ситуация вновь начала меняться. Как следует из материалов американского Минфина, объём госбумаг США на руках у Пекина непрерывно сокращается уже на протяжении полугода. Наблюдаемую динамику эксперты отчасти объясняют действиями монетарных властей Штатов.

«Действительно, Китай сокращает инвестиции в трежерис уже не первый месяц. Судя по динамике объёма вложений, текущая политика продаж прямо связана с повышением ставки ФРС», — предположил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

Убыточный актив

В 2022 году после введения Вашингтоном запрета на импорт российских энергоресурсов в Соединённых Штатах резко подорожало топливо, а инфляция впервые за 40 лет поднималась выше 9%. В попытке обуздать ажиотажный рост цен Федеральная резервная система (выполняет функции центробанка США) стала повышать ставку и за последний год подняла её уже восемь раз — с 0—0,25% до 4,5—4,75%, самого высокого значения с 2007-го.

Традиционно подобное ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий Федрезерва увеличивается доходность трежерис, но их стоимость при этом снижается.

«На фоне повышения ставки ФРС цены на облигации падали в последние месяцы, и объём трежерис в китайском портфеле сокращался естественным путём. Кроме того, в КНР долгое время были локдауны, что не лучшим образом сказывалось на экономике страны. Поэтому, вероятно, часть имеющихся казначейских бумаг Пекин мог продать по необходимости», — рассказал RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

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Кроме того, в результате проводимой Федрезервом политики инфляцию в США к марту 2023 года удалось замедлить до 6%. Тем не менее показатель всё ещё втрое превышает целевую отметку американских властей (2%), и в этих условиях ФРС объявила о планах продолжить повышение ставки. Таким образом, Пекин в ожидании дальнейшего удешевления трежерис решил продать часть бумаг для избежания убытков, считает Роман Лукьянчиков.

«То есть КНР следует взвешенной стратегии диверсификации своих резервов на фоне падения стоимости американского госдолга. Вместе с тем присутствует и политический фактор. Дело в том, что Пекин не исключает возможности блокировки своих активов Вашингтоном», — добавил специалист.

Сигнал тревоги

Введённые в 2022 году беспрецедентные экономические санкции против России со стороны США и других западных стран стали серьёзным поводом для беспокойства Китая. Таким мнением с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

После начала специальной военной операции на Украине Штаты вместе с ЕС и другими союзниками ввели против Москвы уже почти 11,5 тыс. различных ограничений. Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора, а также золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

Примечательно, что Россия сумела частично подготовиться к такому развитию событий и за предыдущие несколько лет практически полностью вывела свои деньги из американского госдолга. Так, если ещё в конце 2017 года Москва держала в трежерис больше $102 млрд, то на момент введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а сейчас — лишь $67 млн.

Тем не менее Западу, в первую очередь Европе, всё равно удалось заблокировать примерно половину российских ЗВР почти на $300 млрд. Хотя, по данным агентства Bloomberg, недружественным странам пока не удаётся точно определить, где именно находится 86% замороженных денег Москвы (около $258 млрд), сложившаяся ситуация стала дополнительным поводом для Пекина обезопасить собственные средства, уверен Александр Разуваев.

«Мы видим, что у Китая сейчас довольно напряжённые отношения с США. Причём, заморозив российские резервы, Штаты и другие западные страны показали, что доллар и евро не такие уж и надёжные инструменты для инвестиций. Поэтому логично, что Китай хочет уберечь часть своих денег на случай усиления конфронтации с Вашингтоном», — пояснил Разуваев.

Цепная реакция

Отметим, что рекордное повышение процентной ставки ФРС также стало одной из главных причин разворачивающегося сегодня в Штатах банковского кризиса. За последнюю неделю в стране обанкротились сразу три крупные финансовые организации. Причём ситуация спровоцировала панику на американском фондовом рынке, в результате чего резко обвалилась стоимость акций целого ряда других банков США.

На этом фоне международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по американской банковской системе со стабильного до негативного. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на привлекательности доллара, считает Александр Разуваев.

По его словам, в настоящий момент не совсем понятно, как именно теперь будет действовать Федрезерв. С одной стороны, дальнейшее ужесточение монетарной политики для борьбы с ростом цен может лишь усугубить ситуацию в банковском секторе. С другой — отказ от повышения ставки и включение печатного станка для помощи кредитным организациям рискуют обернуться ещё более серьёзным разгоном инфляции в Штатах.

«Текущий кризис и неопределённость по поводу перспектив ставки ФРС побуждает Китай менять свою инвестиционную политику и дальше снижать вложения в американский госдолг. Не исключено, что примеру КНР последуют и другие страны. В этом случае у США могут возникнуть проблемы с обслуживанием своего госдолга в долгосрочной перспективе», — заключил Разуваев.