Нефтяной фактор: почему курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс евро на Мосбирже впервые с конца апреля 2022 года превысил 83 рубля. Стоимость доллара при этом поднималась выше 77 рублей, а юаня — почти до 11,2 рубля. Как объясняют эксперты, давление на российскую валюту оказало резкое снижение мировых цен на нефть. С начала месяца котировки упали более чем на 10% после разразившегося в США банковского кризиса. По словам аналитиков, на фоне событий в Штатах инвесторы опасаются замедления глобальной экономики, в результате чего может резко снизиться мировой спрос на энергоресурсы. Впрочем, уже во второй половине года стоимость нефти должна восстановиться за счёт действий России и Китая, уверены специалисты. Как при этом могут измениться курсы евро, доллара и юаня — в материале RT.

В среду, 22 марта, российская валюта дешевеет на Московской бирже. Во время торгов курс евро поднимался на 0,7% и в определённый момент достигал 83,18 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в конце апреля 2022 года.

Стоимость доллара при этом росла на 0,6% — до 77,1 рубля. В свою очередь, юань дорожал на 0,2% — до 11,18 рубля.

Нацвалюта начала заметно слабеть по отношению к европейской, американской и китайской начиная с середины марта. Одной из главных причин наблюдаемой динамики стало резкое снижение мировых цен на нефть, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Отметим, что с начала месяца стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала почти на 10,6% и сейчас колеблется вблизи отметки $75 за баррель. При этом 20 марта котировки ненадолго опускались почти до $70 — самого низкого уровня с декабря 2021 года.

«Ситуацию на рынке нефти омрачило появление негативных новостей из США. Инвесторы опасаются, что развернувшийся в Штатах банковский кризис приведёт к рецессии в стране и замедлению глобальной экономики. В этом случае упадёт мировой спрос на энергоресурсы, поэтому нефть сейчас и теряет в цене», — объяснил Суверов в комментарии RT.

Напомним, в первой половине марта стало известно о банкротстве трёх крупных американских банков — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти $331 млрд. Причём первые два из них входили в топ-30 самых крупных финансовых компаний США.

Хотя в Вашингтоне заверили, что банковская система Штатов «остаётся в безопасности», и пообещали принять меры для разрешения кризиса, новости о крахе финорганизаций спровоцировали панику на фондовом рынке страны. Стоимость акций целого ряда других американских банков резко упала, а вслед за этим последовал обвал котировок в Европе. В результате на грани банкротства оказался и второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse.

По словам экспертов, проблемы у западных банков начались на фоне резкого ужесточения монетарной политики в Штатах и Европе. Так, ещё в 2022 году для борьбы с инфляцией Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк начали резко поднимать свои процентные ставки, хотя прежде удерживали их около нулевой отметки. Это, в свою очередь, осложнило работу бизнеса, который за последние годы привык к дешёвым заёмным деньгам.

«Нынешние трудности у банков сигнализируют о том, что высокие ставки уже начинают расшатывать дисбалансы финансовой системы. В этой связи продолжать бороться с инфляцией с помощью повышения ставок без ущерба для экономики регуляторам будет проблематично. Подобные риски для мировой финансовой системы и приводят сейчас к снижению цен на нефть», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

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В целом, согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в первой половине 2023 года предложение нефти в мире будет превышать спрос. Впрочем, уже во втором полугодии на рынке может образоваться дефицит, уверены аналитики организации. По мнению Сергея Суверова, отчасти это будет связано с действиями России и Китая.

Как пояснил специалист, решение Москвы о добровольном сокращении нефтедобычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать вплоть до июля, в результате чего мировое предложение энергоресурса должно будет несколько снизиться. В то же время КНР сейчас снимает ковидные ограничения и начинает потреблять больше топлива, что может поддержать глобальный спрос на углеводороды. Эти факторы, как полагает Суверов, способны привести к восстановлению нефтяных цен.

«Пока что на рынке действительно наблюдается небольшой профицит. Тем не менее ситуация может измениться, если Россия будет устойчиво снижать добычу, а китайская экономика — быстро восстанавливаться. В итоге уже во второй половине текущего года цены на нефть могут вернуться к диапазону $85—92 за баррель», — предположил собеседник RT.

Валютный приток

По словам Игоря Галактионова, отчасти ослаблению рубля сегодня по-прежнему препятствует действие бюджетного правила. В рамках этой инициативы Министерство финансов продаёт зарубежную валюту из Фонда национального благосостояния для покрытия расходов казны. За счёт действий Минфина предложение иностранных денежных знаков на рынке дополнительно увеличивается, что оказывает определённую поддержку рублю, считает эксперт.

«Конечно, нынешнее удешевление рубля частично компенсируется бюджетным правилом. Вместе с тем механизм призван лишь сглаживать курсовые колебания, в то время как зависимость нацвалюты от торговых потоков остаётся значительной», — добавил Галактионов.

Тем не менее в случае удорожания нефти приток валюты в Россию от экспорта сырья должен будет усилиться, и рубль сможет вновь укрепиться. Таким мнением в разговоре с RT поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Впрочем, до этого момента, как полагает эксперт, курс доллара пока продолжит колебаться в диапазоне 75—80 рублей. Аналогичного прогноза придерживается и Игорь Галактионов. Стоимость евро, по его словам, будет оставаться в диапазоне 82—87 рублей, а юаня — вблизи 11—11,5 рубля.