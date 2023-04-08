Паническая атака: население США вывело с депозитов почти $500 млрд на фоне банковского кризиса

Менее чем за месяц клиенты американских банков вывели со счетов почти $500 млрд. Отток средств с депозитов стал самым масштабным за последние 50 лет. Бегство вкладчиков эксперты объясняют паникой среди граждан, возникшей после банкротства сразу трёх крупных кредитных организаций. Главной причиной обострения проблем в банковском секторе стало резкое ужесточение монетарной политики, уверены специалисты. После введения санкций в отношении России в Штатах рекордно ускорилась инфляция, и для борьбы с ростом цен ФРС США начала стремительно повышать процентную ставку, к чему многие компании оказались не готовы. Для спасения банков Вашингтону пришлось вновь запустить печатный станок, что в перспективе рискует подорвать положение доллара на мировом рынке, не исключают аналитики.

С начала весны 2023 года в Соединённых Штатах зафиксирован рекордный отток средств клиентов со счетов кредитных организаций. Такой вывод следует из обновлённой статистики Федеральной резервной системы США.

Согласно последним оценкам ведомства, с 1 по 29 марта американцы забрали из банков почти $499 млрд. Произошедшее менее чем за месяц бегство вкладчиков стало самым масштабным за всё время наблюдений — с 1973 года.

Отметим, что всего за четыре недели крупные американские банки потеряли около $157 млрд, мелкие финорганизации страны лишились порядка $249 млрд, а зарубежные — $93 млрд. В результате общий объём депозитов в США сократился до минимума последних полутора лет и составил около $17,19 трлн.

«Деньги забирают те, у кого размер депозита превышает $250 тыс. — максимальную сумму страхования вкладов в США. Люди опасаются, что банки не смогут вернуть им их сбережения. Тревогу у населения вызвал недавний крах нескольких банков, где у граждан были очень крупные вклады», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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Напомним, что в первой половине марта в Штатах с разницей в несколько дней обанкротились сразу три банка — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов почти $331 млрд. Причём первые два входили в топ-30 самых больших финорганизаций страны.

После случившегося президент США Джо Байден обратился к гражданам и заверил, что банковский сектор «остаётся в безопасности», а Минфин страны и ФРС объявили о масштабных мерах по поддержке финансовой системы. Тем не менее новости о коллапсе трёх крупных компаний спровоцировали панику среди вкладчиков и участников фондового рынка. В результате стоимость акций целого ряда банков, особенно региональных, начала резко снижаться.

На этом фоне Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по американской банковской системе со стабильного до негативного. В свою очередь, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предупредил об угрозе нового финансового кризиса.

«Учитывая то, что происходит с нашей экономикой... Джо Байден запомнится как Герберт Гувер современности (президент США с 1929 по 1933 год. — RT). У нас будет Великая депрессия — намного крупнее и мощнее, чем та, которая началась в 1929-м. Доказательство — банки уже начинают рушиться», — предостерёг Трамп.

Более того, вслед за удешевлением акций американских кредитных организаций последовал обвал биржевых котировок в Европе. В результате, например, второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse, основанный ещё в 1856 году, оказался на грани банкротства и в итоге был поглощён крупнейшим финансовым холдингом страны UBS.

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Косвенной причиной текущих проблем в банковском секторе США стали масштабные санкции Вашингтона против Москвы. Так, по словам экспертов, последствия антироссийских ограничений для американской экономики вынудили ФРС резко изменить свою монетарную политику, к чему многие банки оказались не готовы.

«Трудности у кредитных организаций в Штатах возникли из-за резкого повышения процентных ставок, которое началось на фоне рекордного разгона инфляции в стране в 2022 году. В свою очередь, одним из проинфляционных факторов было ощутимое удорожание топлива, поскольку санкции в отношении России привели к заметному росту мировых цен на нефть», — объяснил Александр Абрамов.

Спираль проблем

Отметим, что инфляция в США начала стабильно расти ещё в 2021 году на фоне последствий пандемии COVID-19. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям в поставках целого ряда продукции, что в итоге вызвало рост потребительских цен. Одновременно для поддержки экономики ФРС напечатала значительный объём денег, который не был в достаточной степени обеспечен товарами.

Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после начала специальной военной операции на Украине Соединённые Штаты в попытке оказать давление на Москву решили полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов. Как утверждали на тот момент в Белом доме, Вашингтон может себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Впрочем, спустя некоторое время американские потребители столкнулись с ажиотажным ростом цен на бензин и другие товары.

В результате, если ещё в конце 2021-го уровень годовой инфляции в Штатах составлял 7%, то уже в середине 2022-го показатель превысил 9%. Это произошло впервые с 1981 года, о чём свидетельствуют материалы американского Министерства труда.

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В попытках обуздать рекордный рост цен США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые к настоящему моменту уже опустели примерно наполовину. В свою очередь, ФРС начала резко поднимать ставку, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживала её около нулевой отметки. Всего за последний год регулятор повысил планку уже девять раз и довёл её до 4,75—5% годовых — максимального уровня за последние 16 лет.

Традиционно подобное ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

Помимо этого, действия Федрезерва отражаются на американском рынке государственных облигаций (трежерис). Компании и население обычно покупают эти ценные бумаги для сбережения своих средств, по сути предоставляя свои деньги в долг американской экономике, и получают по ним прибыль в виде процентов. При повышении ставки ФРС доходность трежерис увеличивается, но их стоимость снижается.

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По словам экспертов, в последние годы американские банки вложили в долговые бумаги Штатов значительный объём средств, включая деньги своих вкладчиков. Между тем на фоне резкого повышения ставки ФРС и удешевления трежерис портфели кредитных организаций начали стремительно обесцениваться.

В то же время к началу 2023 года проценты по облигациям были уже значительно выше, чем по банковским депозитам. В результате для получения большей выгоды население стало массово перекладывать деньги со счетов кредитных организаций в трежерис. В конечном итоге с учётом и без того возросших убытков банки перестали справляться с оттоком средств граждан.

«Первыми, кто не выдержал наплыва клиентов, отзывающих свои депозиты, стали венчурные банки США, специализирующиеся на кредитовании рисковых проектов. Крупнейшим из них был именно Silicon Valley Bank, которому попросту не хватило средств, чтобы рассчитаться со своими вкладчиками», — объяснил RT аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

В дальнейшем, по его словам, последовала цепная реакция: чем дольше были задержки с выплатами по вкладам, тем больше усиливался наплыв клиентов. Причём, как подчеркнул специалист, нехватка денег у кредитных организаций начала перерастать в «кризис доверия» ко всей банковской системе США, поскольку у ряда других компаний на счетах по-прежнему остаётся значительный объём подешевевших трежерис.

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Для борьбы с разразившимся кризисом Федеральная резервная система США была вынуждена вернуться к практике времён пандемии, а также событий 2008 года и вновь запустила печатный станок. По последним оценкам, с начала марта регулятор залил в финансовую систему дополнительно свыше $292 млрд.

«В частности, ФРС запустила механизм финансирования через сделки РЕПО (выдачу кредитов банкам под залог ценных бумаг. — RT) с помощью эмиссии. Это было сделано для поддержки финансовой устойчивости кредитных организаций, чтобы они могли без проблем отдать деньги вкладчикам», — объяснил Александр Абрамов.

Впрочем, по мнению Алексея Фёдорова, выдача кредитов банкам под высокую процентную ставку в рамках нынешней спасательной программы не решает проблем финансовой системы, а лишь позволяет отсрочить их. Похожую точку зрения выразил и глава крупнейшего банка Соединённых Штатов JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

«Нынешний кризис пока не закончился, и даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться ещё долгие годы… Конечно, мы надеемся, что всё обойдётся и все эти грозовые тучи мирно и безболезненно рассеются… (Однако. — RT) мы также должны быть готовы к новому и неопределённому будущему… Неудачи SVB и Credit Suisse значительно изменили ожидания рынка… шансы на рецессию увеличились», — написал Даймон в письме инвесторам.

Поражение доллара

Хотя повышение ставки ФРС обострило проблемы в банковском секторе страны, действия регулятора и одновременное снижение мировых цен на нефть позволили замедлить инфляцию в Штатах до 6% к марту 2023 года. Тем не менее показатель по-прежнему втрое превышает целевую отметку властей в 2%. На этом фоне в Федрезерве заявили о планах продолжить борьбу с ростом цен.

Впрочем, по мнению Алексея Фёдорова, активное печатание денег для помощи банкам может обнулить все усилия ФРС по возращению инфляции к цели. При этом дальнейшее повышение ставки рискует ещё больше обострить риски для финансовой системы страны, уверен эксперт.

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«В случае нового подъёма ставки стоимость трежерис резко просядет, усилив давление на и без того потрёпанный капитал американских банков. Предоставить гарантии сохранности вкладов для всех банков будет уже невозможно, а потому мы можем увидеть вторую волну кризиса, смягчить которую без резкого снижения ставки и масштабных вливаний не получится. А это уже верный путь к стагфляции — росту инфляции и экономическому спаду, — выход из которой всегда очень долгий и крайне болезненный», — объяснил Фёдоров.

Любопытно, что на фоне событий в США курс доллара по отношению к другим резервным валютам начал постепенно снижаться на глобальном рынке и за последний месяц просел более чем на 3%. Причём в обозримой перспективе американская нацвалюта продолжит дешеветь, уверена аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

«Удешевление доллара выступит благоприятным фактором для американских компаний-экспортёров, поскольку будет способствовать увеличению их валютной выручки. В то же время ослабление курса снижает инвестиционную привлекательность и сдерживает активность притоков капитала либо приводит к оттоку денег из страны», — отметила собеседница RT.

Как полагает Алексей Фёдоров, дальнейшие попытки решить внутренние экономические проблемы с помощью печатания денег могут привести к ослаблению доллара ещё на 15—25% на глобальном рынке. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на мировом статусе американской валюты, уверен эксперт. Похожие опасения выразил и Дональд Трамп.

«В США сейчас бардак. Экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля… Наша валюта терпит крах и вскоре перестанет быть мировым стандартом (при расчётах. — RT). Это будет для нас крупнейшим поражением за 200 лет», — заявил бывший глава Белого дома.

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По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2022 году доля доллара в мировых резервах сократилась до 58,36%. Значение стало самым низким за последние 27 лет. Эксперты при этом не исключают, что в обозримом будущем показатель будет и дальше снижаться.

«Если с учётом всех нынешних событий основные кредиторы США решат активнее выводить деньги из американского госдолга, что мы уже наблюдаем на протяжении года, доля доллара в мировых резервах опустится ещё сильнее. Можно предположить, что она упадёт до 40—45%», — добавил Фёдоров.

Взгляд со стороны

Как заявили в МВФ, мартовские события в банковском секторе США и Европы стали напоминанием о том, что за годы сохранения низких процентных ставок в международной финансовой системе возникли «очаги повышенной уязвимости». Связанные с этим риски могут усилиться в ближайшие месяцы, опасаются в фонде.

В свою очередь, руководство Всемирного банка и вовсе предупредило о возросшей за последние несколько недель угрозе глобального экономического спада. Аналогичную оценку ранее озвучила и председатель российского регулятора Эльвира Набиуллина.

«Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой — текущее инфляционное давление остаётся повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии в мировой экономике», — не исключила Набиуллина.

РИА Новости

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Впрочем, по её мнению, ситуация в США и Европе не оказывает прямого влияния на Россию. Как объяснила глава ЦБ, у банков в РФ на балансах «нет таких накопленных рисков», как у финансовых организаций в Штатах и ЕС. Кроме того, в результате санкций самого Запада российский банковский сектор сейчас гораздо меньше связан с мировой финансовой системой, что обеспечивает ему дополнительную защиту, добавила Эльвира Набиуллина.

«Кроме того, наш опыт прошлого года (показывает, что. — RT) у нас из-за такого беспрецедентного внешнего шока процентный риск был гораздо больших масштабов, чем даже тот, который испытывают банки сейчас в США и Европе. Наши банки этот риск выдержали и сохранили способность кредитовать», — подчеркнула глава ЦБ.

Как объяснил Алексей Фёдоров, в 2022 году российским банкам удалось справиться с санкционными вызовами не только благодаря отсутствию накопленных рисков, но и в том числе за счёт благоприятной ситуации на мировом энергорынке. Поскольку стоимость экспортируемых Москвой углеводородов резко выросла, у государства оказалось достаточно собственных ресурсов для поддержки кредитных организаций, отметил эксперт.

«С тех пор банковский сектор России разобрался с большей частью санкционных проблем, и теперь благодаря отрезанности от западного рынка капитала может относительно спокойно наблюдать за банковским кризисом в США и Европе. Тем не менее пока до конца непонятно, останутся банковские проблемы локальной историей Штатов и отдельных стран ЕС или перерастут в глобальный циклический кризис», — заключил Фёдоров.