Огонь по своим: чем повышение пошлин на импорт российского алюминия может грозить США

С пятницы, 10 марта, вступают в силу анонсированные США 200%-ные пошлины на импорт алюминия из России. Такими действиями Вашингтон планирует оказать давление на промышленность РФ и развитие Сибири. Впрочем, как полагают эксперты, действия Штатов могут ударить и по американским производителям.

С 10 марта 2023 года США поднимают пошлины на импорт российского алюминия и товаров из него до 200%. Об этом ранее заявил американский президент Джо Байден.

Своё решение глава Белого дома объяснил тем, что алюминиевое производство является ключевой частью оборонной промышленности РФ. По словам Байдена, сегодня Москва является пятым по величине поставщиком алюминия в Соединённые Штаты и в последние два года нарастила поставки этого металла в США.

Впрочем, как полагают эксперты, возможный уход с американского рынка вряд ли приведёт к серьёзным потерям для российского бизнеса.

«Поставки в США составляют 5—6% от всего объёма экспорта нашего крупнейшего производителя в лице компании «РУСАЛ». По большому счёту компания давно приспособилась к постоянным изменениям в торговле со Штатами, поэтому данные объёмы можно перенаправить другим покупателям», — рассказала RT аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва.

Однако реальная причина санкций кроется «не в иллюзорном алюминиевом оружии» и увеличении объёмов сбыта на американский рынок, а в том, что российская алюминиевая отрасль — это один из становых хребтов развития Сибири. Такую точку зрения выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, именно в этом макрорегионе сосредоточены основные мощности по производству алюминия для гражданского авиастроения, строительства, упаковки, энергетики и машиностроения, в том числе для ведущих мировых автоконцернов.

«РУСАЛ, как один из ключевых работодателей в регионе, продолжает следовать принципам своего основателя Олега Дерипаски и активно инвестирует в развитие социального пространства. За последние десять лет РУСАЛ вложил более 10 млрд рублей в строительство и модернизацию свыше 250 объектов социальной инфраструктуры в городах ответственности компании», — отметил Разуваев.

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Кроме того, как полагает эксперт, Штатам не нравится, что, в отличие от большинства мировых производителей, Россия получает алюминий за счёт чистой энергии сибирских рек, а не сжигает топливо. Именно поэтому произведённый в РФ металл «идеально подходит странам, которые громче всех говорят о своей приверженности климатической повестке и снижении углеродного следа», уверен аналитик.

Кстати, по словам вице-президента РУСАЛа Елены Безденежных, там же, «в Енисейской Сибири (Красноярске, Саяногорске), могут в перспективе заработать промышленные кластеры, производящие востребованную для азиатского рынка продукцию высокого передела». Речь идёт, например, о прокате для авиации и судостроения, компонентах для машино- и автомобилестроения, кабелях, аккумуляторах и других товарах.

Как полагает Разуваев, сейчас США пытаются разрушить все сложившиеся связи России с Европой и Азией, вытеснить конкурента и дать стимул развитию североамериканской алюминиевой отрасли. Ради этого Вашингтон готов играть вдолгую и даже серьёзно переплачивать за металл на первом этапе, уверены эксперты.

«В США ожидается рост стоимости алюминия. Больше остальных могут пострадать отрасли автомобилестроения, авиастроения и другие сегменты промышленного производства. Думаю, в ближайшее время Штаты нарастят закупки и у Китая», — отметил в беседе с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По прогнозам Goldman Sachs, ввод пошлин может привести к «крайнему ужесточению» условий на западных рынках алюминия, особенно если Европа последует примеру США. Вероятно, за этим можно будет наблюдать широкомасштабную волну антидемпинговых пошлин и ответных тарифов, не исключают аналитики.