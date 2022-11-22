Снизить зависимость от импорта: учёные нашли новый подход к разработке российских алюминиевых месторождений
- Производство алюминия
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Учёные из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В. И. Вернадского РАН создали новый способ эффективного получения алюминиевого сырья — глинозёма из бокситовой руды крупного Североонежского месторождения. Применение методики позволит покрыть около 20% от потребности алюминиевой промышленности России и снизить зависимость от импортного сырья. Об этом RT сообщили в пресс-службе ГЕОХИ РАН. Исследование поддержано грантом Президента РФ. Результаты работы опубликованы в журнале Hydrometallurgy.
Основным сырьём для получения металлического алюминия является глинозём, который получают из алюминиевой руды — бокситов. Североонежское месторождение (Архангельская область) располагает огромными запасами руды. Однако она содержит до 20% примеси оксида кремния (кремнезёма), это делает проблематичным получение глинозёма. Примесь не позволяет использовать стандартную технологию получения глинозёма из алюминиевой руды — так называемый щелочной способ Байера. Речь идёт о процессе насыщения щелочного раствора оксидом алюминия.
Учёные из ГЕОХИ нашли решение этой проблемы. Наладить использование таких бокситов в промышленных масштабах можно с помощью бисульфатного способа, поясняют авторы работы. Бисульфатный способ сочетает в себе преимущества кислотных и щелочных методов и позволяет получать глинозём высокого качества.
«Бисульфатный способ позволяет извлекать алюминий без растворения кремнезёма — основной примеси Североонежского боксита. Мы использовали реактор высокого давления для интенсификации процесса выщелачивания, что позволило извлечь более 90% алюминия», — пояснил руководитель проекта, к.т.н. старший научный сотрудник лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ РАН Дмитрий Валеев.
- Бокситовая руда
- Gettyimages.ru
- © Oliver Strewe
Внедрение методики позволит в перспективе нарастить добычу в районе Североонежского месторождения и покрыть 20% потребности российских металлургов в глинозёме, отмечают исследователи.
Напомним, Россия находится на седьмом месте в мире по разведанным запасам бокситов. Однако из разведанных в стране месторождений разрабатывается примерно четверть. Добыча в большинстве случаев нерентабельна из-за низкого качества руды — как в случае Североонежского месторождения. Около 60% глинозёма для производства алюминия до последнего времени импортировалось в Россию из-за рубежа. Так, крупными поставщиками такого сырья в Россию были Австралия и Украина, где российской корпорации ОК РУСАЛ принадлежал Николаевский глинозёмный завод. В 2022 году импорт по обоим каналам был прекращён.
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