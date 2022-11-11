«Переходит в свободную форму»: как поглощаемый океаном углекислый газ превращается в алмазы
- Gettyimages.ru
УчёныеИнститута геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В.И. Вернадского РАН выяснили, что до половины углекислого газа, поглощаемого земной корой из атмосферы, может превращаться в алмазы. При этом большая часть осевшего в коре CO2 со временем способна возвращаться в атмосферу с магматическими газами вулканов. Об этом RT сообщила пресс-служба ГЕОХИ РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.
Суммарно океан поглощает до трети антропогенного СО2 из атмосферы.
«Растворённый в морской воде СО2 реагирует с молодой, ещё горячей океанической корой в зоне срединно-океанических хребтов с образованием твёрдого вещества — карбоната кальция», — пояснил в беседе с RT профессор РАН, сотрудник лаборатории геохимии мантии Земли ГЕОХИ РАН Антон Шацкий.
Со временем поверхность коры уходит вглубь земной мантии, унося с собой и углерод.
При этом на большой глубине карбонат способен вступать в реакцию с металлическим железом, входящим в состав земной мантии, и превращаться в алмазы.
- Извержение океанического вулкана
- Gettyimages.ru
Проведённые авторами работы опыты показали, что шансы стать алмазами есть примерно у половины от общего объёма поглощённого из атмосферы углерода. Чтобы установить это, исследователи провели лабораторные эксперименты, в которых карбонат взаимодействовал с металлическим железом при давлении и температуре, схожими с мантийными.
«До 50% СО2 может восстанавливаться металлическим железом. В результате этого углерод переходит в свободную форму CО, а именно алмаз», — пояснил Антон Шацкий.
При этом большая часть поступающего из атмосферы в земную мантию углерода сохраняется в форме карбонатов и со временем может возвращаться в атмосферу с вулканической магмой.
«Согласно полученным экспериментальным данным, существенная часть углерода, транспортируемого в мантию Земли в виде карбонатов в составе субдуцируемых (субдукция — процесс, при котором происходит погружение одних блоков земной коры под другие. — RT) океанических плит, сохраняется в окисленной форме и не превращается в алмаз. При мантийных температурах легкоплавкие карбонаты вызывают плавление и в составе магматических расплавов возвращаются на поверхность, где разлагаются с образованием СО2», — отметил Антон Шацкий.
- Элементы высоких технологий: как мировые державы борются за рынок редкоземельных металлов
- «Подземный Галапагос»: геобиологи выяснили, что скрывает невидимая часть Земли
- Пронзая земную кору: как завершился уникальный советский проект Кольской сверхглубокой скважины
- Нелинейные процессы: российский геолог — о прогнозировании землетрясений и глубинной структуре Земли
- «Марсианский» минерал: российские учёные впервые нашли мерриллит в земных условиях
- «Климатические пертурбации и массовые вымирания»: учёные связали юрское потепление с замедлением дрейфа литосферных плит