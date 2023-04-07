«Подходы сильно различаются»: президент Франции и глава ЕК не смогли повлиять на позицию Китая по украинскому вопросу

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Пекин не смогли убедить главу КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по украинскому вопросу и в отношении России. Опрошенные RT эксперты указали, что у сторон изначально был различный подход к данной проблематике. По мнению аналитиков, европейцам и в дальнейшем вряд ли удастся повлиять на Китай с тем, чтобы он пересмотрел свой внешнеполитический курс. В то же время, с точки зрения экспертов, для Европы — и для Франции в частности — сейчас особое значение имеет экономическое взаимодействие с Пекином.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время визита в Пекин не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по украинскому вопросу и в отношении России.

«Изначально было понятно, что позиции у сторон разные. Поэтому если французский лидер был намерен стоять на своём, то это было обречено на полный провал», — рассказал в беседе с RT руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Так, ранее газета Politico по итогам переговоров Макрона и Си Цзиньпина сообщила, что французскому лидеру не удалось переубедить председателя КНР пересмотреть свой подход к ситуации вокруг Украины.

Издание подчеркнуло, что китайский лидер остался верен своей линии, отметив, что у «всех сторон» есть «разумные соображения безопасности». При этом, как пишет Politico, председатель КНР не сделал никаких намёков на то, что он намерен использовать своё влияние, чтобы поспособствовать завершению конфликта.

«Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять спокойствие и здравомыслие», — заявил Си Цзиньпин.

Politico также отмечает, что Макрон нарушил протокол, так как по завершении переговоров выступал в два раза дольше, чем лидер КНР.

«По мере того как Макрон продолжал свою речь, временами казалось, что нетерпение и раздражение испытывал даже Си Цзиньпин. Китайский лидер несколько раз глубоко вздохнул и, судя по всему, испытывал неловкость, когда Макрон обращался непосредственно к нему, по-видимому, выступая с экспромтом на тему конфликта на Украине и их совместной ответственности за поддержание мира», — пишет газета.

«Справедливый» мир по-европейски

Напомним, трёхдневный государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона начался 5 апреля. В этой поездке к нему присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако она приняла участие только в трёхсторонней встрече с Си Цзиньпином.

Ещё в преддверии китайского турне европейских политиков западные СМИ высказывали предположения, что Макрон и фон дер Ляйен будут пытаться убедить председателя КНР изменить свою позицию по украинскому вопросу. Однако непосредственно перед поездкой в Пекин фон дер Ляйен выступила с критикой Китая и призвала государства ЕС пересмотреть свои дипломатические и экономические отношения с азиатской державой. Об этом она заявила на встрече, организованной Европейским политическим центром и Институтом китаеведения Меркатора.

Заседание совбеза ООН. Архивное фото

AP

© Kim Haughton

Ко всему прочему глава Еврокомиссии заявила, что позиция Пекина по Украине станет определяющей для китайско-европейских отношений. В своём выступлении она выразила несогласие с предложениями КНР по урегулированию украинского конфликта, заявив, что именно Киев должен определять условия «справедливого мира», который, по её мнению, требует вывода российских войск.

Также по теме «Не согласуется с позицией Запада»: в Чехии допустили возможное посредничество КНР в урегулировании кризиса на Украине Министр обороны Чехии Яна Чернохова не исключила, что Китай мог бы стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. По её...

Фон дер Ляйен упомянула о «справедливом мире» и во время трёхсторонней встречи с Си Цзиньпином. Она подчеркнула, что позиция КНР по Украине «имеет для Европейского союза чрезвычайно большое значение».

«Статус (постоянного. — RT) члена Совета Безопасности ООН наделяет его серьёзной ответственностью, и мы ожидаем, что Китай исполнит свою роль и поспособствует установлению справедливого мира, при котором будут соблюдаться суверенитет и территориальная целостность Украины, что предусмотрено основополагающими принципами Устава ООН», — заявила глава ЕК.

На своей пресс-конференции фон дер Ляйен сообщила, что в переговорах с Си Цзиньпином она «подчеркнула свою решительную поддержку мирного плана президента Зеленского».

«Кроме того, мы рассчитываем, что Китай не будет предоставлять России какие-либо военные средства — напрямую или косвенно. Поскольку, как нам известно, поставка оружия агрессору шла бы вразрез с международным правом и нанесла бы значительный вред нашим отношениям», — отметила глава Еврокомиссии.

«Хотели бы сохранить отношения»

Несмотря на актуальную геополитическую повестку, в которой украинская проблема стоит наиболее остро, аналитики не считают, что основной целью Макрона в его китайском турне было переубедить Си Цзиньпина изменить его позицию по этому вопросу.

«Не думаю, что это было главной задачей Макрона. Он, конечно, изображал перед американскими партнёрами, что едет именно по этой причине, но с учётом той большой делегации бизнесменов, которая сопровождала французского президента, его основной целью было решить серьёзные вопросы экономического плана. Потому что Франция сегодня далеко не в лучшем положении», — говорит Санакоев.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин

AP

© Ng Han Guan

Отметим, что Эммануэля Макрона в ходе его поездки в Китай сопровождают руководители 60 компаний, включая Airbus, электроэнергетическую Electricite de France SA и производителя поездов Alstom SA. В рамках визита китайская сторона и бизнесмены заключили несколько сделок, включая контракт на 160 самолётов Airbus. По данным Елисейского дворца, китайское правительство одобрило покупку 150 самолётов A320 Neo и десяти лайнеров A350.

В то же время, как считает Санакоев, основная задача по «обработке» главы КНР из-за его позиции по Украине легла на Урсулу фон дер Ляйен, что, впрочем, не принесло ощутимого результата.

Аналогичной точки зрения придерживается и научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Именно фон дер Ляйен в этой поездке занимается внешней политикой. Она поднимала разные международные вопросы, в том числе пыталась требовать или уговаривать Китай изменить свою позицию по поводу предложений по украинскому урегулированию. Ведь мы знаем, что китайские инициативы Запад не принял», — отметил политолог.

При этом он напомнил, что краеугольным камнем Франции и ЕС в целом в отношениях с Китаем сейчас выступает экономика.

Также по теме «Готов идти на провокации»: как Вашингтон намерен противодействовать сближению Москвы и Пекина США сообщили о планах осуществить визит американского госсекретаря в Пекин. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям...

«У Франции с Китаем есть довольно серьёзные экономические отношения и торговое сотрудничество. В этом плане Китай — крупнейший партнёр многих стран Европы. Поэтому главное, что затрагивалось на переговорах, это торгово-экономическая кооперация, ведь в составе французской делегации чуть ли не сто бизнесменов приехали», — говорит Лукин.

В то же время он отметил, что Китай не готов уступить Западу и присоединиться к санкциям, а, напротив, развивает торгово-экономическое взаимодействие с Россией.

«Европейцы хотели бы сохранить отношения, да и развивать их, но так, чтобы Китай политически больше поддерживал Запад. Но это им вряд ли удастся сделать. Потому что у КНР есть своя позиция и по общим проблемам, и по украинскому кризису», — пояснил Лукин.

С его точки зрения, ни визит Макрона и главы Еврокомиссии, ни экономические сделки и политические намёки не заставят Пекин изменить свой вектор.