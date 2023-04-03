«Не согласуется с позицией Запада»: в Чехии допустили возможное посредничество КНР в урегулировании кризиса на Украине

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не исключила, что Китай мог бы стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. По её словам, сейчас не столь важно, кто выступит «модератором» в мирном процессе — Запад или дружественные РФ страны. Главной задачей, по мнению Черноховой, является завершение конфликта. Ранее КНР представила мирный план по урегулированию украинского кризиса. В Москве отметили, что многие пункты этого документа могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта. Однако на Западе фактически отвергли план Пекина. По словам аналитиков, заявление чешского министра обороны не отражает позицию коллективного Запада. Эксперты считают, что США и ЕС сознательно блокируют любые мирные инициативы, чтобы максимально затянуть конфликт.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова допустила, что Китай мог бы стать посредником в урегулировании ситуации на Украине.

«Неважно, станет посредником Запад или государства, которые могут быть близки к России... Важно, чтобы нашлась страна, пользующаяся достаточным уважением России. Весь мир должен сделать всё, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдётся кто-то способный на это, он удостоится моих аплодисментов. Мне всё равно, даже если это будет Китай», — сказала Чернохова в эфире Чешского телевидения. Её слова приводит ТАСС.

Министр также заявила, что НАТО якобы делает всё возможное для предотвращения дальнейшей эскалации. Альянс, по её словам, не хочет ввязываться в конфликт, поэтому отправку оружия и гуманитарной помощи на Украину Чернохова считает логичным шагом.

Она также отметила, что в арсеналах Чехии по-прежнему остаётся оружие, которое страна не планирует использовать в своих войсках. Эти вооружения Прага может передать Киеву, уточнила министр.

Мирный план Пекина

Как отмечают аналитики, Китай в феврале попытался содействовать прекращению конфликта на Украине, опубликовав план по мирному урегулированию. Однако на Западе инициативу Пекина фактически отвергли.

План КНР, включающий 12 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение боевых действий и начало переговоров Москвы и Киева, а также снятие односторонних санкций.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова

AP

© Petr David Josek

Кроме того, в документе утверждается, что «безопасность одного государства не может обеспечиваться за счёт безопасности другого».

По словам экспертов, на этом настаивает и российская сторона. Москва ещё до начала СВО отмечала, что НАТО нарушает принцип неделимости безопасности, закреплённый в Хартии европейской безопасности, подписанной на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года.

Помимо этого, в плане КНР говорится, что «региональная безопасность не может быть достигнута путём усиления» или расширения военных блоков.

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«Резонные интересы и легитимные озабоченности в сфере безопасности всех стран должны восприниматься всерьёз и урегулироваться надлежащим образом», — указано в документе.

В инициативе Пекина также отмечается, что «вместо того, чтобы подливать масло в огонь и накачивать противостояние, все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины».

Помимо прочего, Китай также считает важным поддерживать «встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряжённости ситуации и полного прекращения военных действий».

Президент РФ Владимир Путин по итогам недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве отметил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу для урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

Однако в США и ЕС мирную инициативу КНР встретили без особого энтузиазма.

В частности, президент США Джо Байден заявил, что план Китая выгоден только РФ. Вашингтон также выступил против прекращения огня, так как это якобы может сыграть на руку Москве.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече, организованной Европейским политическим центром и Институтом китаеведения Меркатора, выразила несогласие с предложениями КНР по урегулированию украинского конфликта. Она подчеркнула, что именно Киев должен определять условия справедливого мира, который, по её мнению, требует вывода российских войск.

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложенный Пекином список из 12 шагов на самом деле не является мирным планом. Дипломат также обвинил КНР в том, что Пекин в своей инициативе не делает различия между «агрессором» и жертвой.

Жозеп Боррель

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Позже Боррель и вовсе заявил, что Китай не может стать посредником в конфликте на Украине. По его мнению, единственный мирный план, который сейчас можно рассматривать, — это предложенная Киевом «формула мира».

Неоднозначно высказался о плане и президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил согласие с отдельными пунктами документа, однако в целом, с его точки зрения, представленный КНР текст нельзя назвать мирным планом. По его мнению, Китай лишь продемонстрировал «свои мысли» по этой теме.

«Максимально измотать Россию»

По словам аналитиков, позиция главы Минобороны Чехии не отражает точку зрения коллективного Запада относительно возможной роли Китая в урегулировании украинского кризиса.

«Заявления главы Минобороны Чехии не согласуются с позицией Запада... К сожалению, такая точка зрения — это не мейнстрим. Сейчас ни Украина, ни Запад не готовы к переговорам с Россией. А если и готовы, то только на неприемлемых для РФ условиях. Вряд ли кто-то на Западе прислушается к Чехии», — заявил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Пекин

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Как отмечает сенатор Константин Долгов, мнение Праги не может повлиять на позицию США и ЕС.

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«То, что говорит министр обороны Чехии, не имеет никакого значения для мировой политики. Министерство обороны Чехии не отвечает ни за что. Никакой самостоятельности у этой страны нет ни во внешней, ни в оборонной политике. Прага полностью зависит от США», — отметил специалист в разговоре с RT.

Аналитики констатируют, что Запад отверг китайский мирный план в том числе потому, что его реализация повысила бы роль КНР в международных делах.

«Если мирный план Китая будет реализован в условиях текущей американо-китайской конфронтации, то это фактически приведёт к (дипломатической. — RT) победе Китая и поражению США на глазах у всего международного сообщества. Более того, США будут выглядеть как поджигатель войны, а Китай — как миротворец. Понятно, что американцы не могут следовать плану КНР», — говорит Константин Блохин.

При этом эксперты считают попыткой ввести в заблуждение заявления западных политиков о том, что параметры будущих мирных переговоров должен определять Киев.

«Запад говорит, что Украина принимает ключевые решения, но это не так. Все решения принимает Запад. Это игра и попытка обмануть международное сообщество. Киев — это лишь инструмент, который Запад использует для борьбы с Россией», — заявил Константин Блохин.

В свою очередь, Константин Долгов подчеркнул, что Запад сегодня не заинтересован в достижении мира.

«Им не нужно никакое урегулирование. Задача Запада — максимально измотать Россию. Поэтому от них и не исходит никаких мирных инициатив. Остановить Киев можно было бы одним телефонным звонком из Вашингтона, но этого не происходит, потому что мир им не нужен», — отметил аналитик.

Данную точку зрения разделяет и Константин Блохин.

«Задача Запада — продлить конфликт на Украине на как можно более долгий срок и создать таким образом второй Афганистан, чтобы мы тратили там все наши ресурсы — и это привело бы к внутриполитической дестабилизации уже в самой России. Украина — это очаг напряжённости у границ РФ. Используя его, Запад хочет нанести России стратегическое поражение, о чём они и сами открыто говорят», — подчеркнул эксперт.

По мнению Константина Долгова, в такой ситуации Россия может обеспечить свою безопасность только продолжением СВО.