Глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине — Запад или страны, близкие к России.

По её словам, как передаёт РИА Новости, не имеет значения, кто станет посредником на переговорах — Запад или страны, которые могут быть близки к России.

При этом, как отметила Чернохова, важно, чтобы нашлось государство, которое имело бы достаточное уважение и к России.

«Весь мир должен сделать всё для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдётся кто-то, кто будет на это способен, я ему зааплодирую. Мне будет всё равно, если это будет, например, Китай», — сказала она.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада продолжают линию на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.

По его словам, массированные поставки в зону боевых действий всё более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путём.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.