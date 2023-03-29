Лавров: Запад не хочет останавливать конфликт на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.

«Запад не хочет останавливать эту войну и видит в ней свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице Российской Федерации», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Киева, альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.

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