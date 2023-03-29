Лавров: Запад не хочет останавливать конфликт на Украине
«Запад не хочет останавливать эту войну и видит в ней свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице Российской Федерации», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Также Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Киева, альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.