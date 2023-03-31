Генсек ОДКБ: поставки оружия Киеву сводят на нет перспективы решения кризиса переговорами
«Массированные поставки в зону боевых действий всё более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путём», — отметил он в ходе открытой части расширенного совещания руководства секретариата и объединённого штаба ОДКБ.
Тасмагамбетов также высказался о ситуации в Центрально-Азиатском регионе. По его словам, растёт вероятность проникновения экстремистской идеологии и террористических группировок.
«Особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.