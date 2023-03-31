Генсек ОДКБ: поставки оружия Киеву сводят на нет перспективы решения кризиса переговорами

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада продолжают линию на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.

«Массированные поставки в зону боевых действий всё более смертоносных видов вооружений практически сводят на нет перспективы завершения противостояния переговорным путём», — отметил он в ходе открытой части расширенного совещания руководства секретариата и объединённого штаба ОДКБ.

Тасмагамбетов также высказался о ситуации в Центрально-Азиатском регионе. По его словам, растёт вероятность проникновения экстремистской идеологии и террористических группировок.

«Особую озабоченность вызывают комплексные угрозы, исходящие с территории Афганистана», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.