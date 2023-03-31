Песков назвал опасной дискуссию в ЕС о возможности отправки миротворцев на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее предупредил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину.

По словам Пескова, очень важно обратить внимание на данное заявление главы правительства Венгрии.

«Если речь идёт о серьёзных каких-то «проговорах», то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — подчеркнул он.

Ранее обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер предупредила о катастрофических последствиях в случае, если страны НАТО решат отправить свои войска на Украину.