Песков назвал опасной дискуссию в ЕС о возможности отправки миротворцев на Украину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной дискуссию в Евросоюзе о возможности отправки миротворцев на Украину.
Песков назвал опасной дискуссию в ЕС о возможности отправки миротворцев на Украину
  • РИА Новости

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее предупредил, что страны ЕС близки к обсуждению гипотетической возможности отправки «войск некоего миротворческого типа» на Украину.

По словам Пескова, очень важно обратить внимание на данное заявление главы правительства Венгрии. 

«Если речь идёт о серьёзных каких-то «проговорах», то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — подчеркнул он.

Ранее обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер предупредила о катастрофических последствиях в случае, если страны НАТО решат отправить свои войска на Украину.

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