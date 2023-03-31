Обозреватель NDP предупредила о катастрофических последствиях вторжения НАТО на Украину
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Она считает, что последствия такого шага могут стать началом третьей мировой войны.
Также обозреватель заявила о критическом положении ВСУ, в том числе обратив внимание на высокие потери украинской армии, растущее число дезертиров и нехватку оружия.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению, и попросил у Запада оружие.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.