Обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер предупредила о катастрофических последствиях в случае, если страны НАТО решат отправить свои войска на Украину.

Она считает, что последствия такого шага могут стать началом третьей мировой войны.

Также обозреватель заявила о критическом положении ВСУ, в том числе обратив внимание на высокие потери украинской армии, растущее число дезертиров и нехватку оружия.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению, и попросил у Запада оружие.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.