«Вопрос комплексной безопасности»: на Западе пытаются убедить главу КНР провести переговоры с Зеленским

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время переговоров стороны обсудили, в частности, украинский кризис. Как сообщили в пресс-службе Санчеса, он призвал Пекин провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стоит отметить, что вслед за премьер-министром Испании КНР намерены посетить президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По мнению экспертов, они также будут пытаться убедить Си Цзиньпина провести переговоры с Киевом и занять более жёсткую позицию по отношению к России. Однако Пекин заинтересован в обсуждении комплексной системы безопасности во всём мире, а таких сигналов прежде всего из Вашингтона пока нет, отмечают аналитики.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Пекин, где провёл переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило государственное информагентство «Синьхуа». Во время общения политики обсудили, в частности, украинский кризис.

Председатель КНР обозначил позицию Пекина и выразил надежду на то, что все стороны будут строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по этому вопросу последовательна... и заключается в том, чтобы способствовать мирным переговорам и политическому урегулированию. По его словам, сторонам следует отбросить менталитет холодной войны, противостоять блоковой конфронтации, а также отказаться от крайне жёстких санкций и давления», — говорится в сообщении.

«Синьхуа» также отмечает, что Санчес на переговорах представил позицию Испании по украинскому кризису, положительно отозвался о плане Китая по политическому урегулированию конфликта и оценил конструктивную роль Пекина в этом вопросе.

Несколько иначе об обсуждении украинского кризиса сообщила пресс-служба Педро Санчеса. Как указано на сайте премьер-министра, во время переговоров он отметил, что необходимо делать ставку на прочный и справедливый мир с уважением территориальной целостности и суверенитета Украины. По мнению Санчеса, это якобы предполагает так называемая формула мира украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме того, как утверждается на сайте главы кабмина, Санчес попытался убедить Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским. Ранее к контакту с украинским лидером Пекин призывали также в Белом доме.

Педро Санчес и Си Цзиньпин

AFP

© Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA

Без предварительных условий

Стоит отметить, что вслед за Санчесом посетить КНР намерены президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечают аналитики, одной из тем переговоров между сторонами с высокой долей вероятности станет Украина. Однако эксперты обратили внимание на то, что перед визитом в Пекин фон дер Ляйен раскритиковала Китай и призвала государства ЕС пересмотреть свои дипломатические и экономические отношения с этой страной. С такой позицией она выступила на встрече, организованной Европейским политическим центром и Институтом китаеведения Меркатора.

Также по теме «Готов идти на провокации»: как Вашингтон намерен противодействовать сближению Москвы и Пекина США сообщили о планах осуществить визит американского госсекретаря в Пекин. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям...

В частности, глава ЕК заявила, что Китай расширил свою «политику дезинформации, экономического и торгового принуждения». Кроме того, по словам фон дер Ляйен, КНР якобы преследует цель «системного изменения международного порядка», в центре которого был бы Пекин.

Она также считает, что в политике Китая «права личности подчинены национальному суверенитету», а «безопасность и экономика преобладают над политическими и гражданскими правами». Глава ЕК добавила, что вопрос прав человека станет «ещё одним испытанием» того, как — и насколько — Европа может сотрудничать с КНР.

При этом определяющим фактором для отношений ЕС и Китая фон дер Ляйен считает позицию Пекина относительно спецоперации на Украине. В своём выступлении она выразила несогласие с предложениями КНР по урегулированию украинского конфликта, заявив, что именно Киев должен определять условия справедливого мира, который, по её мнению, требует вывода российских войск.

Напомним, ранее Пекин выступил с планом мирного урегулирования украинского кризиса, который предполагает, в частности, прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Помимо этого, в документе говорится, что «попытки обеспечивать собственную безопасность в ущерб безопасности других стран, а также политика блоковой конфронтации» недопустимы.

В плане КНР подчёркивается, что все стороны, «вместо того чтобы подливать масла в огонь и накачивать противостояние», должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины.

Урсула фон дер Ляйен

AP

© Virginia Mayo

Президент РФ Владимир Путин по итогам недавних переговоров с Си Цзиньпином в Москве отметил, что многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу для урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

Однако на Западе инициативу КНР фактически отвергли. По словам опрошенных RT экспертов, в Белом доме считают, что план Китая не учитывает интересы Украины, так как между Пекином и Киевом нет прямых контактов. Кроме того, Вашингтон выступил против немедленного прекращения огня, так как это якобы может сыграть на руку Москве.

«С американской точки зрения, о мире можно говорить только после того, как Россия потерпит поражение. То есть когда Украина получит все территории, которые она контролировала до 2014 года, включая Крым. В противоположность этому китайский план предполагает переговоры без предварительных условий и снятие санкций. Но это для Запада неприемлемо», — заявил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

В свою очередь, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов полагает, что Запад отвергает план КНР, так как пытается не позволить Китаю занять более значимую роль на международной арене.

«Если мирный план КНР удастся, это усилит позиции китайской дипломатии. А (на Западе. — RT) Китаю ни в коем случае не хотят дать возможность хоть каким-то образом проявить себя в качестве важного мирового игрока», — сказал эксперт.

«Разговаривать с Зеленским не о чем»

По мнению аналитиков, в Пекине Макрон и фон дер Ляйен попытаются убедить Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским. Однако эксперты полагают, что китайский лидер пока не станет этого делать, поскольку для диалога с украинским президентом не созрели необходимые условия.

«Я не думаю, что председатель КНР вовсе не собирается общаться с Зеленским, поскольку Китай выдвинул мирный план урегулирования и наверняка Си Цзиньпин в определённый момент будет связываться с украинским президентом. Но для таких контактов должны созреть условия. В частности, должна быть обозначена готовность (Запада и Киева. — RT) к мирному урегулированию. Чтобы не повторилась ситуация, когда в Кремле проходила встреча глав России и Китая, а параллельно из США заявляли, что никакого мирного урегулирования быть не может», — сказал в разговоре с RT руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Флаги КНР и ЕС

Legion-Media

© Zoonar

Аналитик добавил, что КНР заинтересована не только в урегулировании конфликта на Украине, но и в решении более широкого вопроса комплексной безопасности в мире.

«Председатель Си Цзиньпин должен получить сигналы, но не столько из Киева, сколько из Вашингтона, потому что основным пунктом урегулирования всё-таки является комплексная безопасность, и этот вопрос не может быть решён только в рамках урегулирования украинского конфликта. Поэтому пока в Пекине не услышат ясных сигналов того, что Запад готов обсуждать комплексную систему безопасности по всему миру, я думаю, здесь и сейчас разговаривать с Зеленским не о чем», — подчеркнул Санакоев.

Также по теме «Консолидация усилий»: какую роль могут сыграть инициативы Китая по урегулированию украинского кризиса Пекин считает необоснованной критику своих инициатив по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель...

В свою очередь, Алексей Маслов констатировал, что Пекину нет смысла вести переговоры с Зеленским, поскольку украинский лидер не является самостоятельной фигурой.

«Есть две очевидные причины отказа Пекина от переговоров с Зеленским. Во-первых, у президента Украины абсолютно отсутствует переговорная позиция. Точнее, его позиция заводит в тупик любые переговоры. Очевидно, что это делается сознательно, чтобы никаких переговоров не было. Во-вторых, Зеленский абсолютно несамостоятелен в принятии решений», — сказал эксперт.

Кроме того, специалисты полагают, что Макрону и фон дер Ляйен будет трудно изменить позицию Китая по Украине, в том числе из-за отсутствия у Брюсселя реальных рычагов влияния на Пекин.

«Дело в том, что у Западной Европы очень мало рычагов влияния на Китай. Например, ограничение торговли с Китаем автоматически ударило бы по инвестициям, которые сами европейцы получают от КНР. Был бы нанесён удар и по европейским компаниям, которые работают в Китае. Поэтому ЕС пока не выступает жёстко против КНР, а пытается уговорить Китай», — считает Маслов.

Он также выразил уверенность, что КНР не поддастся давлению Запада и не встанет на его сторону в украинском вопросе.

«Запад пытается сделать так, чтобы Китай занял антироссийскую позицию. Но Пекин этого делать не будет. Китайская позиция очень мягкая и гибкая: КНР не определяет, кто прав или виноват в этой ситуации, а предлагает начало переговоров как таковых, без предварительных условий. По мнению китайской стороны, самое главное сейчас — прекращение огня. После это будут возможны уже любые переговоры», — заключил эксперт.